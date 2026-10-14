В Мангистау в рамках программы «Реновация» началось строительство новых жилых домов

В Мангистауской области в рамках программы «Реновация», направленной на решение проблемы аварийного и ветхого жилья, началось строительство новых жилых домов. Сегодня, 14 октября, строительные работы стартовали в городе Жанаозен, селе Боранкул Бейнеуского района, селе Мангистау Мунайлинского района и селе Мунайшы Каракиянского района.

В торжественном мероприятии, прошедшем в Каракиянском районе, приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, старейшины, аксакалы сел и жители. В ходе церемонии на строительных площадках состоялась закладка специальной капсулы, был заложен фундамент нового жилья.

На сегодняшний день в Мангистауской области аварийными признаны в общей сложности 64 жилых дома. В указанных домах насчитывается 1061 квартира. В целях поэтапного решения данной проблемы посредством механизма государственно-частного партнерства планируется построить порядка 54 жилых домов. В рамках проекта предусматривается ввод в эксплуатацию 1012 квартир. Эта инициатива позволит поэтапно решить проблему аварийного и ветхого жилья в регионе, обеспечит жителям доступ к безопасному и комфортному жилью.

На торжественной церемонии аким области Нурдаулет Килыбай остановился на важности решения жилищного вопроса, подчеркнув необходимость качественного и своевременного завершения строительных работ.

– Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на Национальном курултае отметил, что доступность жилья для населения является основным показателем улучшения качества жизни. Действительно, каждая семья заслуживает жить в безопасном и комфортном доме. Поэтому ответственные руководители и подрядные организации должны уделить особое внимание качеству строительства, завершить работы в установленные сроки. Ход возведения каждого объекта будет находиться на контроле. Пусть строительство завершится вовремя, и наши жители с радостью въедут в свое новое жилье, – сказал Нурдаулет Килыбай.

В ходе мероприятия председатель совета ветеранов села Мунайшы Ергали Жаксылыков также выступил с поздравительной речью, отметил важность этой благой инициативы для жителей села.

Жители, долго ждавшие начала строительства новых жилых домов, выразили свою благодарность.

Пресс-служба акима Мангистауской области