Обсуждены вопросы развития сотрудничества между Мангистау и Турцией

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай встретился с Генеральным консулом Турецкой Республики в городе Актау Эмре Биралом. Стороны обсудили вопросы укрепления торгово-экономических связей, привлечения инвестиций, развития сотрудничества в транспортно-логистической, туристической и культурно-гуманитарной сферах.

Аким области Нурдаулет Килыбай остановился на инвестиционном потенциале Мангистауского региона и выразил готовность к расширению взаимовыгодного партнерства с Турцией.

– Мангистауская область занимает особое место в развитии международных торгово-экономических связей и расширении транспортно-логистических маршрутов. Путем развития инфраструктуры планируется повысить потенциал города Актау как ведущего транспортно-логистического центра вдоль Срединного коридора. Наши торгово-экономические связи с Турцией стабильно продолжаются. Мы готовы и впредь укреплять двустороннее сотрудничество и реализовывать совместные проекты, – сказал Нурдаулет Килыбай.

В свою очередь Генеральный консул Турецкой Республики в городе Актау Эмре Бирал подчеркнул важность братских связей между двумя странами и выразил заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с Мангистауской областью.

– Мангистауский регион – одно из важных звеньев Срединного коридора. Проживающие здесь граждане Турции вносят вклад в социально-экономическое развитие региона путем развития малого и среднего бизнеса. В сфере образования также имеется взаимосвязь. В дальнейшем мы готовы к еще большему расширению сотрудничества в гуманитарной и образовательной сферах, а также в других направлениях, – сказал Эмре Бирал.

Отметим, что Турецкая Республика считается одним из важных торговых партнеров Мангистауской области. По итогам января-августа 2026 года внешний торговый оборот между регионом и Турцией составил 16 млн долларов США. В том числе объем экспорта достиг 11 млн, объем импорта – 5 млн долларов США.

Кроме того, в Мангистауской области зарегистрировано 118 предприятий с участием турецкого капитала, работающих в различных отраслях экономики.

Пресс-служба акима Мангистауской области