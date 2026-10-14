Нурдаулет Килыбай поручил усилить подготовку отопительных систем и газовую безопасность

13 октября, на аппаратном совещании под председательством акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая рассматривались вопросы подготовки региона к отопительному сезону 2026–2027 годов и безопасного использования газа в быту. Заседание проходило в прямом эфире, жители получили возможность задать волнующие их вопросы.

По данным руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бердибека Картбаева,

в этом году по плану отопительный сезон начинается 15 октября. В 2026 году на территории области отремонтировано 12,5 км тепловых сетей. В том числе, обновлены сети в городе Актау — 1,6 км, в городе Жанаозен — 9,8 км, в Мунайлинском районе — 0,8 км. Кроме того, с 15 по 17 сентября государственные коммунальные предприятия «МАЭК» и «КЖСА» провели гидравлические испытания теплопроводов.

– В рамках ремонтных работ на теплоэлектроцентралях №1 и №2 предприятия «МАЭК» полностью отремонтированы три котла. Работы на одной турбине находятся на стадии завершения, еще на одном котле и двух турбинах ремонтные работы продолжаются. Эти работы не повлияют на прохождение отопительного сезона. В направлении обновления электрической инфраструктуры также проведен ряд работ. АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» провело капитальный ремонт электрических сетей общей протяженностью 536,5 км, двух подстанций и 77 распределительных пунктов. ГКП «Актауское управление электрических сетей » обновило шесть электросетей протяженностью 22,5 км, – сказал Бердибек Картбаев.

Для бесперебойного обеспечения теплом 19А, 20, 20А, 33, 34А и 35 микрорайонов города Актау начались строительно-монтажные работы котельной с расчетной тепловой мощностью 422,4 МВт.

На аппаратном совещании также обсуждены меры по безопасному использованию газа в быту и предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций.

По словам начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Куанара Базарбаева, одним из актуальных вопросов, касающихся газовой безопасности, является состояние газовых отопительных котлов, установленных в отдельных квартирах многоквартирных жилых домов.

Аким области Нурдаулет Килыбай отметил важность бесперебойного обеспечения жителей теплом в отопительный сезон и контроля за соблюдением требований безопасного использования газа в быту.

– В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева в городе Актау ведетcя строительство новой котельной. Этот проект позволит обеспечить теплом новые микрорайоны города. Наша задача – обеспечить, чтобы жители в зимний период не остались без тепла. Для этого необходимо держать под постоянным контролем готовность тепловых и электрических сетей, работу оборудования и своевременно решать выявленные проблемы. Кроме того, газовая безопасность также является актуальным вопросом. Поэтому необходимо усилить работы по безопасной эксплуатации газового оборудования и предупреждению чрезвычайных ситуаций, – сказал Нурдаулет Килыбай.

Пресс-служба акима Мангистауской области