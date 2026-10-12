Между Мангистауской областью и Азербайджаном расширяется сотрудничество

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Азербайджан в Республике Казахстан Алимирзамином Аскеровым. На встрече обсуждались вопросы укрепления взаимодействия в транспортно-логистической сфере, развития Транскаспийской волоконно-оптической линии связи и расширения экономического партнерства между регионами.

Аким области Нурдаулет Килыбай отметил, что географическое положение Мангистау предоставляет огромные возможности для развития международных транспортных коридоров, наращивания транзитного потенциала и совершенствования логистической инфраструктуры.

— Транзитный, транспортно-логистический, инфраструктурный и сервисный потенциал Мангистауской области и Азербайджана имеет международное значение. Сегодня Актау и Баку становятся крупными транспортно-логистическими хабами, где пересекаются авиационное, железнодорожное, автомобильное и морское сообщение. Мы готовы совместно работать над укреплением логистической инфраструктуры, расширением пропускной способности портов и формированием новых возможностей для транзита грузов. Со своей стороны мы всегда готовы поддержать инициативы, направленные на развитие двустороннего сотрудничества, — сказал Нурдаулет Килыбай.

В свою очередь Посол Республики Азербайджан в Казахстане Алимирзамин Аскеров подчеркнул, что Казахстан и Азербайджан являются братскими государствами, отметив важность укрепления связей между двумя странами. Он также добавил, что развитие транспортных коридоров и эффективное использование транзитных возможностей является одним из важнейших направлений углубления двустороннего сотрудничества.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в укреплении торгово-экономических связей, развитии партнерства в сфере транспортно-логистической и цифровой инфраструктуры, а также в расширении культурно-гуманитарного сотрудничества.

Стоит отметить, что за первые восемь месяцев 2026 года товарооборот между Мангистауской областью и Азербайджаном составил 16 млн долларов США. На сегодня в Мангистауской области зарегистрировано 311 предприятий с участием азербайджанского капитала в различных отраслях экономики.

Пресс-служба акима Мангистауской области