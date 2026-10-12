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Нурдаулет Килыбай поручил ускорить работу по модернизации аварийного жилищного фонда

12 октября под председательством акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая состоялось совещание, посвященное строительству нового жилья взамен аварийного, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

В совещании приняли участие акимы городов и районов, руководители соответствующих управлений и представители подрядных организаций. На встрече были рассмотрены ход строительных работ, сроки реализации проектов и вопросы обеспечения жителей безопасным и комфортным жильем.

Новые жилые дома будут построены в городе Жанаозен, селе Боранкул Бейнеуского района, Мунайлинском районе и селе Мунайшы Каракиянского района.

В настоящее время в аварийных домах региона проживают около 260 человек. В связи с этим аким области поручил ответственным учреждениям и подрядным организациям незамедлительно приступить к строительным работам.

— Начните строительные работы оперативно. Это безотлагательный вопрос. Люди ждут новое жилье. Поэтому необходимо выполнить работу качественно и в установленные сроки, не затягивая процесс. Наша главная задача — обеспечить каждого жителя безопасным и комфортным жильем. В этой связи ответственные учреждения и подрядные организации должны отнестись к ходу строительства с особой ответственностью, приложить все усилия для своевременного завершения работ, — сказал Нурдаулет Килыбай.

Пресс-служба акима Мангистауской области