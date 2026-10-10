Уважаемые казахстанцы!

Хочу проинформировать вас об итогах работы Комиссии по контролю за распределением финансовой помощи семьям погибших и пострадавшим военнослужащим в Мангистауской области.

Как вы знаете, по поручению Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева семьям погибших и пострадавшим военнослужащим оказывается вся необходимая помощь и поддержка.

Для аккумулирования финансовых средств, поступивших от крупных предприятий страны, предпринимателей и меценатов, был определен специальный фонд «Ұлттық рух».

В целях обеспечения справедливости и целевого распределения поступивших средств была создана специальная Комиссия. В ее состав вошли представители правоохранительных органов, общественности, депутаты Курултая, члены Қазақстан Халық Кеңесі, представители общественных советов и маслихатов.

По итогам работы Комиссии все поступившие в фонд средства справедливо и равномерно распределены между семьями погибших военнослужащих в соответствии с принятыми Комиссией решениями и в установленном законодательством порядке.

Кроме того, отдельные выплаты предусмотрены и для военнослужащих, выживших в результате происшествия. Размер оказанной им материальной помощи определен в соответствии с решениями Комиссии.

Все решения по учету и распределению средств принимались исключительно в рамках работы Комиссии, с обязательным протокольным оформлением и соблюдением установленных юридических процедур, *также с участием родителей погибших солдат.

Таким образом, Комиссией обеспечен строгий контроль на всех этапах – от поступления средств на счет фонда до их перечисления получателям.

При этом по просьбе родных и близких военнослужащих, а также в целях обеспечения их безопасности и конфиденциальности информация о конкретных суммах выплат и персональных данных получателей разглашаться не будет.

Просим отнестись к такому решению родных и близких с пониманием.

Работа Комиссии завершена. Все поступившие средства распределены в установленном порядке, а соответствующие решения оформлены документально.

Благодарю за доверие и понимание.