В городе Актау состоялась XXVIII Генеральная Ассамблея Ассоциации университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских государств. Международное мероприятие, организованное Каспийским университетом технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова, было посвящено вопросам развития научно-образовательного сотрудничества в Каспийском регионе.

В работе Ассамблеи приняли участие первый заместитель акима Мангистауской области Ербол Избергенов, руководители высших учебных заведений и научно-исследовательских организаций Прикаспийских стран, ученые и представители академического сообщества. В этом году встреча была приурочена к 50-летию Yessenov University и 100-летию со дня рождения выдающегося ученого, государственного и общественного деятеля Шахмардана Есенова.

Ассоциация, созданная в 1996 году, объединяет высшие учебные заведения и научно-исследовательские институты Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Ее деятельность направлена на развитие общего научно-образовательного пространства, совместное изучение актуальных проблем Каспийского моря и укрепление академических связей между государствами.

На Ассамблее были подняты вопросы экологического состояния Каспийского моря, падения уровня моря, дефицита водных ресурсов, сохранения биоразнообразия и влияния климатических изменений. Участники отметили важность обмена научными данными, проведения совместных исследований и разработки научно обоснованных практических решений для урегулирования экологических проблем региона.

Первый заместитель акима Мангистауской области Ербол Избергенов подчеркнул значимость обеспечения экологической безопасности и укрепления научного партнерства в Прикаспийском регионе.

— Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев регулярно отмечает, что обеспечение экологической и водной безопасности, предупреждение природных и антропогенных угроз являются важнейшими задачами государственной политики. Акимат Мангистауской области готов поддерживать инициативы, направленные на развитие научного и образовательного потенциала региона, расширение международного сотрудничества, внедрение научных результатов в производство и решение актуальных проблем общества. Желаю всем продуктивной работы, конструктивного обмена мнениями, новых научных инициатив и успешного сотрудничества, — сказал Ербол Избергенов.

В рамках Ассамблеи состоялась церемония передачи полномочий председательства в Ассоциации от Атырауского университета имени Х. Досмухамедова к Yessenov University. Кроме того, по итогам заседания между вузами-участниками и научно-исследовательскими организациями были подписаны меморандумы о сотрудничестве, рассмотрены вопросы развития совместных научных проектов и образовательных программ.

Пресс-служба акима Мангистауской области