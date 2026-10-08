В Актау внедряют цифровую систему управления инженерными сетями

В городе Актау появилась возможность в онлайн-режиме отслеживать, управлять системами тепло-, водоснабжения и канализации с помощью цифровых технологий. В микрорайонах 3А, 3Б и Больничном городке запущена система диспетчерского управления и мониторинга.

По словам директора ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Серика Гусмана, цифровая система позволяет в режиме реального времени контролировать состояние инженерных сетей. В частности, можно отслеживать давление в трубах, технические параметры сети и процесс эксплуатации.

Система позволяет видеть количество трубопроводов, их расположение, диаметр и год укладки. Все эти данные аккумулируются в единой цифровой системе.

Аким области Нурдаулет Килыбай отметил важность использования цифровых технологий в инженерных системах.

— Глава государства дает конкретные поручения по развитию цифровизации и искусственного интеллекта. В связи с этим мы должны поэтапно внедрять цифровые решения во все сферы, — подчеркнул Нурдаулет Килыбай.

Кроме того, система позволяет проводить гидравлическое моделирование. С его помощью можно заблаговременно рассчитать устойчивость труб к давлению, оценить уровень износа и спрогнозировать возможные неполадки.

Пресс-служба акима Мангистауской области