Нурдаулет Килыбай проверил готовность Актау к отопительному сезону

8 октября аким области Нурдаулет Килыбай проинспектировал объекты отопительной инфраструктуры города Актау, ознакомился с ходом реализации текущих проектов.

Для стабильного прохождения отопительного сезона реализуется ряд проектов по модернизации действующих тепловых сетей и вводу новых тепловых мощностей.

Один из них — строительство новой котельной. Общая тепловая мощность объекта составляет 363 Гкал/час, стоимость — 48 млрд тенге. Проект реализуется в три пусковых комплекса. В текущем году на строительные работы из Фонда развития инфраструктуры выделено 6,8 млрд тенге.

Новая котельная позволит обеспечить теплом интенсивно развивающиеся микрорайоны Актау, а также снизит нагрузку на действующие источники теплоснабжения.

Аким области также проверил ход работ по модернизации тепловых сетей в микрорайонах 3А, 3Б и Больничном городке.

Здесь обновляется 10,2 км теплосетей. Изношенные трубы заменяются на современные полимерные, модернизируется соответствующее оборудование. Эти работы направлены на повышение качества и надежности теплоснабжения жилых домов, а также социальных и коммерческих объектов.

Нурдаулет Килыбай ознакомился и с ходом работ на центральном тепловом пункте. На объекте ведутся работы, направленные на обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии потребителям.

Аким области поручил ответственным управлениям, подрядным организациям и акиму города завершить проекты качественно и в установленные сроки, обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона.

Пресс-служба акима Мангистауской области