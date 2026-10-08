Мангистау и Корея укрепляют сотрудничество в сфере медицины

В городе Актау состоялся международный симпозиум «Умная телемедицина на основе ИИ: Республика Корея — Казахстан». Мероприятие было посвящено укреплению сотрудничества между Казахстаном и Республикой Корея в сфере здравоохранения, внедрению современных цифровых технологий в медицинские услуги и расширению возможностей телемедицины.

В симпозиуме приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, вице-министр здравоохранения РК Ербол Оспанов, президент Международной клиники Святой Марии Ко Дон Хён, руководители и эксперты сферы здравоохранения, представители отечественных и корейских медицинских организаций.

На встрече обсуждались вопросы внедрения искусственного интеллекта и цифровых технологий в сферу здравоохранения. Специалисты презентовали технологии применения ИИ в медицинской диагностике, автоматизации радиологических исследований, раннем выявлении инсульта, эндоскопии, офтальмологии и оценке рисков сердечно-сосудистых заболеваний.

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай остановился на важности развития телемедицины в регионе.

— Глава государства объявил 2026 год «Годом цифровизации и искусственного интеллекта», определив цифровые технологии и ИИ в качестве одного из стратегических направлений развития страны. Внедрение этих технологий в сферу здравоохранения, прежде всего, должно быть направлено на повышение доступности и качества медицинской помощи. Эффективное использование возможностей телемедицины особенно важно для своевременного оказания высококвалифицированной медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов, — отметил Нурдаулет Килыбай.

В рамках мероприятия была организована выставка современных цифровых медицинских технологий казахстанских и корейских компаний.

В рамках симпозиума состоится официальное открытие центра телемедицины. Корейские специалисты передадут центру необходимое медицинское и телемедицинское оборудование.

Благодаря новому центру медицинские организации Мангистауской области получат возможность проводить дистанционные консультации с зарубежными специалистами, совместно рассматривать сложные клинические случаи и обмениваться опытом.

Кроме того, Мангистауской областной многопрофильной больнице будет передано оборудование для развития медицинских технологий, а также пройдут B2B- и B2G-встречи между медицинскими организациями и технологическими компаниями.

Пресс-служба акима Мангистауской области