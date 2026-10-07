Мангистау и Малайзия намерены укрепить сотрудничество

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Малайзии в Казахстане Мохд Адли бин Абдуллой. Стороны обсудили возможности укрепления торгово-экономических связей, привлечения инвестиций и реализации совместных проектов.

Малайзийская сторона выразила заинтересованность в потенциале Мангистау в нефтегазовой, логистической, туристической и энергетической сферах. Посол отметил готовность представить инвестиционные возможности региона деловому сообществу Малайзии.

По словам Посла Мохд Адли бин Абдуллы, торгово-экономическое сотрудничество между Казахстаном и Малайзией обладает высоким потенциалом.

В свою очередь аким области Нурдаулет Килыбай отметил, что регион окажет поддержку развитию взаимовыгодного партнерства между Мангистау и Малайзией.

— Нам известно, что в Малайзии хорошо развиты промышленность, электроника, финансовая система, химическая промышленность, агропромышленный комплекс, логистика, автомобилестроение, туризм, IT и сфера образования. Мы готовы поддержать инициативы, направленные на укрепление сотрудничества по данным направлениям, — сказал Нурдаулет Килыбай.

Отметим, что по итогам восьми месяцев 2026 года внешний торговый оборот между Мангистауской областью и Малайзией составил 233 тыс. долларов США. В том числе объем экспорта — 5 тыс. долларов США, объем импорта — 228 тыс. долларов США.

Пресс-служба акима Мангистауской области