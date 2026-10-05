Прошла внеочередная 30-я сессия Мангистауского областного маслихата

Сегодня с участием первого заместителя акима Мангистауской области Ербола Избергенова состоялась внеочередная 30-я сессия областного маслихата.

В ходе сессии был рассмотрен ряд важных вопросов, касающихся социально-экономического развития региона, приняты соответствующие решения.

В заседании приняли участие депутаты областного маслихата, заместители акима области, акимы городов и районов, руководители государственных органов и территориальных департаментов, а также представители крупных предприятий и организаций региона.

По вопросам, поднятым в ходе сессии, ответственным государственным органам были даны соответствующие поручения.

Первый заместитель акима области Ербол Избергенов подчеркнул важность качественного и своевременного решения значимых для региона вопросов, поручив обеспечить исполнение принятых решений.

Пресс-служба акима Мангистауской области