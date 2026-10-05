Педагогов Мангистау наградили в профессиональный праздник

Сегодня, 5 октября, ко Дню учителя в городе Актау состоялось торжественное мероприятие, на котором лучшим специалистам сферы образования были вручены государственные и ведомственные награды. В мероприятии приняли участие первый заместитель акима Мангистауской области Ербол Избергенов, более 700 педагогов, ветераны образования и почетные гости.

На торжественном собрании первый заместитель акима области Ербол Избергенов поздравил учителей с профессиональным праздником, подчеркнув их особую роль в обществе.

— Глава государства Касым-Жомарт Токаев придает особое значение повышению качества образования и укреплению статуса педагога. На сегодняшний день в нашем регионе проводится масштабная работа по развитию сферы образования, улучшению социального положения учителей и строительству современных школ. Инициативы в этом направлении будут продолжены и в дальнейшем. Мы всегда готовы поддерживать ваш профессиональный рост и новаторские начинания. Как говорится: «Тот, кто посвятил себя учительству, не устанет обучать детей», ваш самоотверженный труд, вносящий неоценимый вклад в формирование подрастающего поколения как сознательных граждан, всегда высоко ценится. Будущее нашего государства, завтрашний день страны — в руках молодого поколения, которому вы сегодня даете знания и воспитание. Ваш упорный труд и терпение на пути предоставления им качественного образования и осознанного воспитания достойны особой похвалы. С праздником вас! — сказал Ербол Избергенов.

В ходе торжественного мероприятия ряд лучших специалистов сферы образования были удостоены государственных и ведомственных наград. В частности, педагогам были вручены орден «Құрмет», орден «Ерен еңбегі үшін», нагрудные знаки Министерства просвещения РК «Еңбек ардагері», «Ыбырай Алтынсарин» и «Білім беру саласының үздігі».

Кроме того, 12 педагогам, достигшим высоких результатов в сфере образования, вручен нагрудный знак акима области «За вклад в сферу образования Мангистауской области» и единовременное денежное вознаграждение.

Наряду с этим в рамках мероприятия были вручены путевки от областного профсоюза работников образования и науки.

Праздничное собрание продолжилось концертной программой. В ходе мероприятия чествовали труд учителей, ветеранам сферы образования и лучшим педагогам оказано особое уважение.

Пресс-служба акима Мангистауской области