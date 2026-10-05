Глава государства поздравил учителей с профессиональным праздником

Касым-Жомарт Токаев поздравил участников состоявшегося в Акорде торжественного мероприятия с Днем учителя.

✔ По его словам, этот светлый и дорогой сердцу каждого из нас праздник носит поистине всенародный характер и объединяет все наше общество.

– Учитель – это ключевая фигура в жизни каждого человека. Полагаю, что с этим согласится каждый. Глубокое уважение к педагогу – важнейший признак, определяющий зрелость цивилизованного общества. Великий мыслитель Абай говорил, что человечность формируется в личности благодаря хорошему наставнику. Выдающийся писатель Мухтар Ауэзов, с особым трепетом относившийся к этой профессии, говорил: «Учитель – великое звание». Относиться к учительскому сообществу с глубоким уважением, благодарить педагогов за их неустанный труд во благо будущего нации – наш общий долг. Сегодня, в эпоху стремительного развития передовых технологий и колоссальных информационных потоков, роль учителя стала значимой как никогда. Это неоспоримый факт, – сказал Президент.

✔ В своем выступлении Глава государства заявил, что считает делом особой значимости всестороннюю поддержку педагогов.

– Как известно, был принят специальный закон «О статусе педагога». В перечень государственных наград включено звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» («Заслуженный учитель Казахстана»). Несколько представителей учительского сообщества были удостоены высшей степени отличия – звания «Қазақстанның Еңбек Ері». Дата 5 октября официально закреплена как профессиональный праздник педагогов. Каждый год мы всей страной отмечаем этот праздник. И в этом году в праздничные дни во всех регионах акимы вручают педагогам награды и оказывают им особое почести. Такая традиция чествования учителей на общенациональном уровне будет продолжена. Для государства это задача исключительной важности, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.