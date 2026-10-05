Учителя Мангистау получили государственные награды из рук Президента

5 октября в Акорде состоялось мероприятие, посвященное профессиональному празднику педагогов. На торжественной встрече двоим учителям из Мангистауской области за выдающиеся достижения в сфере образования Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично вручил государственные награды, сообщает Центр общественных коммуникаций.

В ходе заседания Глава государства поздравил педагогов с профессиональным праздником, подчеркнул особую значимость учительского труда для общества.

На торжественном собрании Глава государства вручил почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» педагогу с 47-летним стажем Каламкас Тлеубаевой.

Каламкас Тлеубаева — ветеран сферы образования, проработавшая в этой отрасли долгие годы. Являясь квалифицированным руководителем, она организует работу учительского коллектива, реализует инициативы, направленные на предоставление качественного образования и осознанного воспитания подрастающему поколению.

Ранее Каламкас Тлеубаева была награждена нагрудным знаком «Отличник образования РК», медалью «Ерен еңбегі үшін» и нагрудным знаком имени Ыбырая Алтынсарина. Она также становилась победителем областного конкурса «Человек года» в номинации «Учитель года».

Учитель начальных классов школы-гимназии Каракиянского района Жибек Бабаева Указом Главы государства награждена медалью «Ерен еңбегі үшін».

Жибек Бабаева работает учителем начальных классов с 1989 года. Педагог с более чем 33-летним стажем в настоящее время передает качественные знания и воспитание учащимся начальных классов КГУ «Общеобразовательная школа-гимназия» Каракиянского района, благодаря своему профессионализму пользуется признанием среди коллег.

В разные годы Жибек Бабаева за заслуги в сфере образования была удостоена ряда наград. В частности, в 2017 году она была награждена Благодарственным письмом акимата Мангистауской области, а в 2018 году — благодарственными письмами Мангистауского областного филиала Национального центра повышения квалификации «Өрлеу», республиканского портала одаренных учащихся и общества «Учителя Казахстана».