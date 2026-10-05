В Мангистау обсудили совместные меры по сохранению Каспийского моря

Сегодня, 5 октября, в Мангистауской области состоялся диалог высокого уровня по Каспийскому морю, посвящённый сохранению его экосистемы и укреплению международного сотрудничества, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

В рамках встречи представлен проект «Повышение устойчивости в условиях снижения уровня Каспийского моря», реализуемый Программой развития ООН при финансовой поддержке Правительства Японии.

Сотрудничество Казахстана и Японии также охватывает развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута — Среднего коридора, которое обсуждалось в ходе переговоров Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Премьер-министра Японии Санаэ Такаичи 18 декабря 2025 года в Токио. В ходе визита было отмечено участие Японии в совершенствовании таможенных процедур в порту Актау на Каспийском море.

Сегодняшний диалог и представленный проект стали практическим продолжением сотрудничества Казахстана и Японии, получившего развитие в ходе этих переговоров, и направлены на совместное решение экологических проблем Каспийского моря.

В мероприятии приняли участие министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алибек Куантыров, первый заместитель акима Мангистауской области Ербол Избергенов, Постоянный координатор ООН в Казахстане Саранго Раднарагча, Постоянный представитель ПРООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Казахстане Ясумаса Иидзима, представители государственных органов, дипломатических миссий, международных организаций и научного сообщества, а также экологи, волонтёры и представители общественных организаций.

В центре обсуждения — снижение уровня Каспия, изменение климата, загрязнение моря и сокращение биоразнообразия. Эти процессы создают риски для прибрежных территорий, инфраструктуры, экономики и благополучия населения. Участники рассмотрели приоритетные направления сотрудничества и практические подходы к решению экологических проблем.

Обращаясь к участникам, Ербол Избергенов подчеркнул особое значение Каспия для Мангистау и необходимость согласованных действий по его сохранению.

«Каспийское море — важная часть экономического, социального и экологического развития Мангистау. Его экологическое состояние напрямую влияет на жизнь жителей и будущее региона. Мы готовы укреплять сотрудничество с прикаспийскими государствами, международными организациями, учёными и представителями гражданского общества. Главным результатом сегодняшнего диалога должны стать конкретные практические шаги по обеспечению экологической устойчивости Каспия», — подчеркнул первый заместитель акима области.

Представленный проект направлен на укрепление потенциала управления водными ресурсами в условиях снижения уровня моря. Он предусматривает изучение водного баланса Каспия и изменений его уровня, оценку состояния биоразнообразия, загрязнения морской среды и устойчивости прибрежных территорий. Предусмотренный в рамках проекта механизм грантовой поддержки создаст дополнительные возможности для реализации экологических инициатив.

Отдельное внимание уделено использованию научных данных и цифровых технологий. Участникам представлены возможности интеграции данных о Каспийском море в стратегическое территориальное планирование посредством Цифрового кабинета акима. Применение таких инструментов позволит учитывать экологические риски при планировании развития региона и принятии инвестиционных решений.

Дальнейшая работа продолжится в рамках экспертных сессий: участники детально рассмотрят направления реализации проекта, механизмы поддержки экологических инициатив и согласуют последующие шаги по сохранению экосистемы Каспия.