Дорогие учителя! Уважаемые работники сферы образования!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём учителя!

Учитель не только даёт знания, но и воспитывает в подрастающем поколении честность, трудолюбие, ответственность и любовь к Родине. Ваш труд играет особую роль в воплощении идеи Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Адал азамат» и формировании достойных граждан страны.

Сегодня образование стремительно меняется. Освоение искусственного интеллекта и цифровых технологий, внедрение новых методов обучения, развитие критического мышления и творческих способностей учащихся — важные задачи, над которыми самоотверженно работают и педагоги Мангистау.

В нашей области строятся новые школы, укрепляется материально-техническая база образовательных учреждений. Главная цель — обеспечить каждому ребёнку равные возможности для получения качественного образования и достойного воспитания.

Особое значение имеет и ваша роль в продвижении ценностей «Закона и порядка» и инициативы «Таза Қазақстан», воспитании правовой культуры, общественной ответственности и бережного отношения к родному краю.

Труд учителя — инвестиция в будущее страны. Особую благодарность выражаю ветеранам педагогического труда, чей богатый опыт и преданность профессии служат примером для молодых коллег.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, вдохновения и профессиональных успехов! Пусть ваш труд приносит достойные плоды, а достижения учеников становятся поводом для гордости!

С Днём учителя!

С уважением,

аким Мангистауской области

Нурдаулет Килыбай