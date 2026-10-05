Дорогие учителя! Уважаемые работники сферы образования!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём учителя!
Учитель не только даёт знания, но и воспитывает в подрастающем поколении честность, трудолюбие, ответственность и любовь к Родине. Ваш труд играет особую роль в воплощении идеи Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Адал азамат» и формировании достойных граждан страны.
Сегодня образование стремительно меняется. Освоение искусственного интеллекта и цифровых технологий, внедрение новых методов обучения, развитие критического мышления и творческих способностей учащихся — важные задачи, над которыми самоотверженно работают и педагоги Мангистау.
В нашей области строятся новые школы, укрепляется материально-техническая база образовательных учреждений. Главная цель — обеспечить каждому ребёнку равные возможности для получения качественного образования и достойного воспитания.
Особое значение имеет и ваша роль в продвижении ценностей «Закона и порядка» и инициативы «Таза Қазақстан», воспитании правовой культуры, общественной ответственности и бережного отношения к родному краю.
Труд учителя — инвестиция в будущее страны. Особую благодарность выражаю ветеранам педагогического труда, чей богатый опыт и преданность профессии служат примером для молодых коллег.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, вдохновения и профессиональных успехов! Пусть ваш труд приносит достойные плоды, а достижения учеников становятся поводом для гордости!
С Днём учителя!
С уважением,
аким Мангистауской области
Нурдаулет Килыбай