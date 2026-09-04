В Мангистау усиляют контроль за организацией осеннего призыва в армию

Сегодня, 4 сентября, в Актау состоялось совещание по итогам весенней призывной кампании 2026 года и подготовке к осеннему призыву на срочную воинскую службу.

В совещании под председательством первого заместителя акима Мангистауской области, председателя областной призывной комиссии Асхата Оралова приняли участие представители Департамента по делам обороны, правоохранительных и государственных органов, а также ответственные специалисты акиматов городов и районов.

В ходе совещания дана оценка результатам весеннего призыва и определены приоритетные задачи на осеннюю кампанию. Рассмотрены вопросы проведения медицинского освидетельствования, соблюдения законодательства, своевременной доставки и отправки призывников в воинские части.

«Призыв на срочную воинскую службу — это ответственная государственная задача, требующая дисциплины, чёткости и полной ответственности на каждом этапе. Недопустим формальный подход. Мы обязаны обеспечить объективность принимаемых решений, строгое соблюдение законодательства и законных прав призывников. От слаженной работы всех задействованных органов зависит своевременное и качественное выполнение поставленных задач. Персональную ответственность за конечный результат несёт каждый руководитель», - отметил Асхат Оралов.

Осенью из Мангистауской области на срочную воинскую службу планируется направить 809 граждан.

Для выполнения плана необходимо обеспечить слаженное взаимодействие призывных комиссий, органов обороны, правоохранительных органов и акиматов. Отдельное внимание уделено своевременной доставке призывников, работе с лицами, уклоняющимися от призыва, и соблюдению установленных требований на всех этапах кампании.

По итогам совещания определены конкретные задачи по организации осеннего призыва. Ход кампании, выполнение установленного плана и соблюдение законодательства взяты на постоянный контроль областной призывной комиссии.

Пресс-служба акима Мангистауской области