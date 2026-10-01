Пожилых людей поздравили с праздником

Сегодня аким области Мурат Ергешбаев, аким города Нуржан Ахатов и председатель областного совета ветеранов Серик Дуйсенбаев посетили Кызылординский центр оказания специальных социальных услуг №1, чтобы поздравить пожилых людей с Международным днем пожилых людей, который отмечается 1 октября.

«Для казахского народа уважение к старшим и почитание старости — это благородная традиция, передающаяся из века в век. Это бесценное духовное богатство для подрастающего поколения. Поэтому уважение к нашим мудрым аксакалам — гражданский долг каждого из нас. Социальная поддержка ветеранов региона — один из главных вопросов, находящихся в центре моего внимания. Забота о вас будет продолжаться и впредь. Мы всегда готовы создавать для вас комфортные условия и оказывать необходимую помощь. Желаю всем вам крепкого здоровья и благополучия!» — сказал Мурат Нальхожаевич.

Глава региона ознакомился с выставкой, организованной в юрте перед зданием центра. На ней были представлены изделия в национальном стиле, изготовленные руками самих подопечных учреждения.

На сегодняшний день в регионе проживает около 90 тысяч пожилых людей, более 2 тысяч из которых охвачены специальными социальными услугами. В этом году Кызылординскому центру оказания специальных социальных услуг №1 было выделено 843,8 млн тенге.

Центр оснащен в соответствии с современными требованиями, в нем созданы благоприятные условия для улучшения здоровья и реабилитации получателей услуг. Работа по укреплению материально-технической базы будет продолжена.

Кроме того, специальные социальные услуги пенсионерам предоставляются в реабилитационном центре на 150 мест в населенном пункте Талсуат и в полустационаре на 50 мест в городе Кызылорде.