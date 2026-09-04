Сегодня в сельском округе «Караултобе» на мероприятии «Дала күні – 2026» состоялась церемония первого сбора риса на посевных площадях Казахского научно-исследовательского института рисоводства имени И. Жахаева.

В ней приняли участие аким области Мурат Ергешбаев, вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы, вице-министр водных ресурсов и ирригации Жандос Салимов, председатель правления Национального аграрного научно-образовательного центра Бауыржан Асанов, представители министерств, руководители ведущих научно-исследовательских институтов страны, акимы города и районов, руководители областных управлений и департаментов, председатели водохозяйственных учреждений и крестьянских хозяйств, представители финансовых институтов.

Глава региона поздравил тружеников и остановился на проделанной работе в ходе подготовки к ответственной кампании этого года.

«Наш регион – издревле благодатный край с устоявшимися традициями земледелия. Регион, прославившийся своим белым рисом, сегодня вносит значительный вклад в продовольственную безопасность страны.

Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич отмечал необходимость развития науки, в частности активизации семеноводства, для повышения конкурентоспособности на глобальном продовольственном рынке.

Главная задача – добиться богатого урожая, сочетая потенциал традиционной отрасли с современными технологиями, наукой и инновациями, эффективно используя водные ресурсы. При этом важно объединить государственную поддержку и возможности науки с опытом крестьян. Поздравляю все сообщество земледельцев с началом уборки риса! Пусть ваш труд будет благодатным, и будет собран богатый урожай белого риса!», – сказал Мурат Нальхожаевич.

На собрании выступили вице-министры сельского хозяйства, водных ресурсов и ирригации, председатель правления Национального аграрного научно-образовательного центра, руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Талгат Дуйсебаев, председатель крестьянского хозяйства «Ер-Али» Алиби Бекжанов, которые выразили свое мнение по актуальным вопросам отрасли.

На встрече были отмечены наградами заслуженные труженики, которые все лето в палящий зной проливали пот и приумножали благосостояние народа.

В частности, ряду граждан были вручены медаль «За вклад в развитие Кызылординской области», Благодарственное письмо акима области, нагрудные знаки Министерства сельского хозяйства «Ветеран труда», «Отличник сельского хозяйства» и Почетная грамота, нагрудный знак Министерства водных ресурсов и ирригации «Отличник водного хозяйства» и «Почетная грамота».

На собрании была организована выставка сельскохозяйственной техники, участники ознакомились с современной техникой и ее возможностями.

Казахский научно-исследовательский институт рисоводства имени И. Жахаева – уникальная аграрная организация, занимающаяся селекцией и семеноводством риса. В этом году на модернизацию материально-технической базы института из республиканского бюджета выделено 4,2 млрд тенге, приобретены современная селекционная техника и семенные заводы. Это, несомненно, окажет положительное влияние на развитие семеноводства, в том числе на повышение качества и увеличение посевных площадей отечественных сортов риса.

В результате принятых системных мер вегетационный период прошел стабильно, посевные площади были обеспечены водой в соответствии с планом. Кроме того, на поддержку водосберегающих технологий на 2026-2028 годы выделено более 34 млрд тенге.

В соответствии с поручением Главы государства по оптимизации площадей влагоемких культур, в этом году посевы риса были сокращены и засеяны на 70 тысячах гектаров. Взяты в работу крупные инвестиционные проекты по внедрению водосберегающих технологий и диверсификации.