На международном айтысе одержали победу

В братской Кыргызской стране в рамках Всемирных игр кочевников был организован VI Международный айтыс казахских и кыргызских акынов. В нем приняли участие 16 акынов из двух стран, которые на протяжении трех дней вели жаркие поэтические состязания.

Корни казахско-кыргызского айтыса уходят глубоко в историю. Он воспевал согласие и мир, единство и благополучие двух соседних народов. Традиции акынов Суюнбая и Катагана, Жамбыла и Токтагула продолжаются и по сей день.

На состязаниях на джайляу Кырчын два акына из нашего региона — Мейирбек Султанхан и Мухтар Ниязов — завоевали главный приз и первое место!

Продолжая преемственность традиций учителя и ученика, они воспели нерушимую дружбу, согласие и взаимное уважение великих мастеров.

Поздравляем прославленных мастеров казахского айтыса, покоривших сердца зрителей глубиной мысли, яркими оборотами речи и многообразием музыкальных напевов!