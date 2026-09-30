Глава региона встретился с жителями сел Байгекум и Енбекши

Сегодня в ходе рабочей поездки в Шиелийский район аким области Мурат Ергешбаев встретился с жителями сел Байгекум и Енбекши. На встречах обсуждались вопросы развития инфраструктуры населенных пунктов, сельского хозяйства и предпринимательства, а также меры по повышению качества жизни населения.

В данных сельских округах проведены работы по асфальтированию улиц, обеспечению поливной водой и освещению. Местные жители занимаются животноводством и предпринимательской деятельностью. По итогам озвученных предложений и мнений руководителям ответственных ведомств были даны соответствующие поручения.

Глава региона ознакомился с работой нового участкового пункта полиции в селе Байгекум. Объект был построен на спонсорские средства товарищества «Сат-Сервис» стоимостью 22 млн тенге и введен в эксплуатацию в сентябре. В селе проживают 2330 человек. Открытие пункта позволит обеспечить общественную безопасность, проводить профилактику правонарушений и укрепить прямое взаимодействие полиции с населением.

Затем аким области проинспектировал строительство автомобильной дороги «Самара-Шымкент-Енбекши» протяженностью 4,3 км, возводимой за счет финансирования компании «Гежуба Шиели Цемент» на сумму 1,2 млрд тенге. Генеральным подрядчиком выступает ТОО «Орда АвтоДор», авторский надзор осуществляет «Димаш-Сервис», а технический — «Опора Строя». Реконструкция дороги значительно повысит комфорт передвижения для жителей села Енбекши.

Также без внимания не остались ремонт дорог в поселке Шиели и специализированная детско-юношеская спортивная школа. В этом году на реконструкцию улиц Кожа Ахмета Яссауи, Бакирова, Есабыза, а также участка от улицы Байтурсынова до моста через канал из областного бюджета было выделено 544,6 млн тенге, из районного — 350 млн тенге. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы.

В Шиелийской районной специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва №9 был проведен капитальный ремонт. На эти цели было направлено 249,9 млн тенге, в результате чего здание школы обновилось, а для спортсменов и тренеров созданы благоприятные условия.

Стоит отметить, что общая протяженность автомобильных дорог в Шиелийском районе составляет 325,9 км, из них 80 км — дороги республиканского значения, 100,5 км — областного и 145,4 км — районного значения.

Из 145,4 км дорог районного значения 138,1 км (94,9%) находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. А дороги областного и республиканского значения асфальтированы на 100 процентов.