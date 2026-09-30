В Шиели запущена солнечная электростанция

Сегодня при участии акима области Мурата Ергешбаева состоялась церемония запуска солнечной электростанции мощностью 20 МВт в Шиелийском районе, построенной компанией «Vigor Holding». В мероприятии приняли участие прокурор области — инвестиционный омбудсмен Ризабек Ожаров, представители интеллигенции, общественные деятели, а также представители компании-инвестора и «Банка развития Казахстана», оказавшего финансовую поддержку проекту.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич поручил начать новый инвестиционный этап в стране, в частности, открывать современные производства в сферах индустрии, энергетики и строительства. Государство оказывает всестороннюю поддержку и создает благоприятные условия для реализации новых проектов и привлечения частного капитала в развитие промышленности. Ярким подтверждением этого является сегодняшнее событие — запуск солнечной электростанции компании «Vigor Holding», реализованный при участии отечественного инвестора. Мы всегда готовы к открытым и доверительным отношениям с отечественными и зарубежными инвесторами для продуктивной работы. В нынешнее время, когда глобальная конкуренция усиливается, это очень важная инициатива. Инвестиции, вложенные в открытие производств и развитие новых технологий, обязательно принесут отдачу. В связи с этим нам необходимо эффективно использовать наш потенциал и возможности. Желаю успешной работы новой станции!» — сказал Мурат Нальхожаевич.

На встрече граждане, внесшие вклад в социально-экономическое развитие района и реализацию проекта, были награждены благодарственными письмами акима области. С поздравительными речами выступили Ризабек Каримулы и генеральный директор «Vigor Holding» Айтуган Ахметулы, а ветеран Оркен Азимханулы дал свое благословение-бата.

На сегодняшний день в регионе функционируют 11 солнечных электростанций общей мощностью 151 мегаватт. В ближайшем будущем планируется запуск еще 7 станций мощностью более 225 мегаватт.

В настоящее время в Аральском и Жанакорганском районах ведется строительство станций мощностью 30 мегаватт каждая. Кроме того, разрабатываются проекты по строительству солнечной электростанции мощностью 15 мегаватт в Кызылорде и двух станций мощностью по 60 мегаватт каждая в Шиелийском районе. Строительство станции мощностью 10 мегаватт компании «КызылордаЭнерджиГаз» начнется в следующем месяце.