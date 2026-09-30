Состоялось первое заседание комиссии по реализации принципа «Закон и порядок»

Состоялось первое заседание межведомственной комиссии по реализации конституционного принципа «Закон и порядок» с участием акима области Мурата Ергешбаева.

В режиме видеоконференцсвязи в нем принял участие председатель Комитета по координации профилактической работы МВД РК, генерал-майор полиции Арман Саданов.

В новой Конституции страны, вступившей в силу в июле, верховенство закона и порядка закреплено как один из основополагающих принципов государства. В связи с этим в законодательство были внесены соответствующие изменения, а при акимате области создана межведомственная комиссия по реализации данного конституционного принципа.

На заседании были рассмотрены меры по профилактике правонарушений и рецидивной преступности среди осужденных, а также вопросы их подготовки к освобождению и социальной адаптации. Кроме того, обсуждались причины и условия, способствующие совершению правонарушений, связанных с незаконным привлечением денежных средств населения и другими видами мошенничества.

С докладами выступили исполняющий обязанности начальника департамента уголовно-исполнительной системы по Кызылординской области Максут Утетлеуов и руководитель департамента экономических расследований по Кызылординской области Кенесары Багбанулы.

Глава региона поставил перед руководителями ответственных ведомств ряд задач. В частности, департаменту экономических расследований поручено усилить работу по выявлению и пресечению деятельности сомнительных интернет-ресурсов, а также держать на постоянном контроле результативность работы по выявленным фактам.

Департамент полиции должен активизировать адресную профилактическую работу среди граждан, особенно в трудовых коллективах и среди населения, входящего в группу риска, для предотвращения финансового мошенничества.

Управлению общественного развития, акимам города Кызылорды и районов совместно с заинтересованными госорганами необходимо на системной основе проводить разъяснительную работу, позволяющую населению заблаговременно распознавать финансовые пирамиды и мошеннические схемы. Самое главное — эта работа не должна носить формальный характер, ее основная цель — уберечь граждан от финансовых потерь.

Затем под председательством акима области Мурата Ергешбаева состоялось заседание комиссии по вопросам противодействия коррупции. На повестке дня обсуждались работа антикоррупционных комплаенс-служб в субъектах квазигосударственного сектора и эффективность мер, реализуемых в рамках государственного социального заказа.

Глава региона поручил руководителям всех управлений, акиму города Кызылорды и акимам районов провести анализ деятельности подведомственных субъектов квазигосударственного сектора, своевременно выявлять коррупционные риски и недостатки, а также принимать конкретные меры по их устранению.

Кроме того, в соответствии с действующими требованиями, в субъектах квазигосударственного сектора должны быть созданы антикоррупционные комплаенс-службы, которые должны функционировать независимо и эффективно.

Приоритет будет отдан системным профилактическим мерам, направленным на повышение правовой грамотности населения, укрепление принципов добропорядочности и формирование нетерпимости к коррупции.

Управлению общественного развития области поручено ужесточить требования к антикоррупционным проектам в рамках государственного социального заказа, а также внедрить систему оценки не только их исполнения, но и конкретных результатов. По каждому проекту необходимо четко отражать охват аудитории и достигнутые показатели.

Помимо этого, руководителям всех управлений, акиму города Кызылорды и акимам районов поставлена задача наладить системную профилактическую работу в курируемых сферах и на вверенных территориях с учетом имеющихся рисков. При этом акцент должен быть сделан не на формальном проведении мероприятий, а на повышении правовой грамотности граждан и формировании культуры неприятия коррупции.

На заседании комиссии с докладами выступили заместитель акима области Мейрамбек Шермаганбет и руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по Кызылординской области Ерлеген Мендалиев.