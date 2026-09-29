Обсужден процесс сбора урожая

Сегодня на заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Олжаса Бектенова был рассмотрен ход уборочной кампании. В совещании в режиме селекторной связи принял участие аким области Мурат Ергешбаев.

По итогам обсуждения поднятых на заседании вопросов руководителям ответственных отраслей был дан ряд конкретных поручений.

«Наша цель — собрать урожай без потерь. Кампанию необходимо завершить не позднее 15 октября. Совместно с акиматами городов и районов следует уделить приоритетное внимание качественному выполнению всех работ в установленные сроки.

Обеспечьте постоянный мониторинг показателей в сфере предпринимательства и строгий контроль за реализацией государственных программ поддержки. Департамент государственных доходов должен обеспечить выполнение обязательств перед государством со стороны предпринимателей, получивших поддержку. Необходимо провести всесторонний анализ налоговых поступлений от бизнесменов, воспользовавшихся льготным финансированием, субсидиями и гарантиями. Пустые слова о том, что «работа проведена» или «организованы разъяснительные мероприятия», не нужны. Сосредоточьтесь на реальных результатах и докладывайте об итогах», — подчеркнул Мурат Нальхожаевич.

На совещании с докладами выступили исполняющая обязанности руководителя областного управления предпринимательства и промышленности Жанар Берденова и руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Талгат Дуйсебаев.

В этом году в регионе сельскохозяйственные культуры были посеяны на площади 193,7 тысячи гектаров.

Согласно утвержденной Правительством Дорожной карте, площадь рисовых полей по сравнению с прошлым годом сократилась на 10,9 тысячи гектаров. В рамках поручения Главы государства по диверсификации посевов на 11 тысячах гектаров была высажена кукуруза.

Для обеспечения полей водой был утвержден лимит в 3,2 млрд кубометров, вегетационный период прошел в штатном режиме. Аграрии были полностью обеспечены семенами, удобрениями, гербицидами и горюче-смазочными материалами. Из реки Сырдарья по каналам на поля было подано 2,5 млрд кубометров воды.

В регионе завершена уборка ранних зерновых культур. На сегодняшний день скошено 36 тысяч гектаров риса, из них обмолочено 27 450 гектаров. Средняя урожайность составила 48,4 центнера с гектара, собрано 133 тысячи тонн риса-сырца.

Также на совещании был рассмотрен ход подготовки к отопительному сезону. В текущем году на модернизацию объектов теплоснабжения было выделено 5,5 млрд тенге. Полностью завершены работы по обновлению 8,7 км тепловых сетей, капитальному ремонту газотурбинной установки, а также ремонту теплотрасс, котлов, турбин и автономных котельных.

На модернизацию электрических сетей было направлено 7,6 млрд тенге, в результате чего отремонтировано 460 километров линий электропередачи и 134 подстанции.

Готовность 1 074 социальных объектов области составляет 100 процентов. Подача тепла начнется в зависимости от фактических погодных условий и среднесуточной температуры наружного воздуха.

Для прохождения зимнего периода населению требуется 68 тысяч тонн угля, а социальным объектам — 12 тысяч тонн, что в общей сложности составляет 80 тысяч тонн. Работы по пополнению запасов угля ведутся согласно утвержденному графику.