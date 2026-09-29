Аким области Мурат Ергешбаев провел встречу с акимами города Кызылорды и районов, в ходе которой стороны детально обсудили масштабные проекты, запланированные на ближайшие годы.

В регионе будут реализованы важные инициативы, направленные на развитие социально-экономической и инженерной инфраструктуры. В частности, работа охватит сферы газификации, водо- и электроснабжения, строительства дорог, жилья и социальных объектов, а также сельское хозяйство и промышленность.

В Кызылорде разработано 104 новых проекта общей стоимостью 114,4 млрд тенге. Основные направления включают жилищное строительство, возведение дорог и мостов, прокладку систем водоснабжения и канализации, газификацию, благоустройство, освещение и модернизацию многоквартирных домов.

В Аральском районе запланирована реализация 8 проектов на сумму 194,3 млрд тенге. Они направлены на развитие перерабатывающей промышленности, логистики, придорожного сервиса, производства строительных материалов, сельского хозяйства и сферы услуг.

В Казалинском районе подготовлено и представлено на финансирование 52 проекта на сумму 48,4 млрд тенге. Они нацелены на развитие образования, газо- и теплоснабжения, канализационных систем, автомобильных дорог, электрических сетей и сельского хозяйства. Кроме того, на стадии разработки находятся еще 5 проектов стоимостью 5,9 млрд тенге.

В Кармакшинском районе поставлена цель реализовать 16 проектов на сумму 22 млрд тенге, направленных на повышение качества жизни населения. Проекты охватывают обеспечение питьевой водой, модернизацию электро- и газовых сетей, строительство дорог и социальных объектов, сохранение историко-культурного наследия и развитие животноводства.

В Жалагашском районе намечено выполнение 33 проектов на сумму 16 млрд 531 млн тенге. Основные направления — газификация, электроснабжение, ремонт дорог, обеспечение питьевой водой, а также ремонт и благоустройство социальных объектов.

Сырдарьинский район подал бюджетные заявки на реализацию 32 проектов на сумму 26,5 млрд тенге. Проекты в сферах образования, газификации, электроснабжения, дорожного строительства, водоснабжения, а также ремонта и благоустройства социальных объектов определят вектор работы на ближайшие годы.

В Шиелийском районе представлены бюджетные заявки по 98 проектам, оцениваемым в 42 млрд 898 млн тенге. Планируется реализация проектов, касающихся образования, газификации, электроснабжения, дорог, питьевой воды и социальных объектов.

В Жанакорганском районе запланирована реализация 8 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью 607,8 млрд тенге. В их число входят комплекс по хранению и переработке плодоовощной продукции, солнечная электростанция, цементный завод, товарная молочная ферма, а также проекты по освоению полиметаллических месторождений и строительству Шалкийской обогатительной фабрики.

Реализация этих планов окажет положительное влияние на модернизацию инженерной инфраструктуры региона, повышение производственного и инвестиционного потенциала, создание новых рабочих мест и улучшение качества жизни населения.