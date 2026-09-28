Представлены работы по улучшению экологической ситуации в Аральском регионе

Аким области Мурат Ергешбаев и министр экологии и природных ресурсов РК Алибек Куантыров посетили Кокаральскую плотину в Аральском районе, где ознакомились с текущим состоянием водного хозяйства региона. Согласно актуальным данным, объем воды в нижнем течении реки Сырдарьи значительно увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Шардаринское водохранилище поступает 193,9 кубометра воды в секунду, а его общий объем достиг 999 млн кубометров. В нижнее течение из Шардары сбрасывается 200 кубометров воды в секунду, в результате чего к региону поступает 217 кубометров в секунду. Объемы пропуска воды также выросли на основных гидроузлах области. Так, через Кызылординский гидроузел вниз по течению сбрасывается 250 кубометров в секунду, через Айтекский — 235, через Казалинский — 200, а через Аклакский — 150 кубометров в секунду. В Аральское море в настоящее время поступает 150 кубометров воды в секунду. Далее делегация на вертолете осмотрела работы, проводимые на высохшем дне Аральского моря. Для снижения негативного воздействия соленой пыли, поднимающейся с высохшего дна, на казахстанской части территории уже несколько лет ведутся работы по лесопосадке. До 2021 года в Казахстане было освоено 192,8 тысячи гектаров земель. В частности, в период с 1991 по 2020 годы за счет областного бюджета саксаулом было засажено 119,7 тысячи гектаров. Поддержку оказали и международные организации: за счет Международного фонда спасения Арала было засажено 1,1 тысячи гектаров, через Германское общество по международному сотрудничеству — 1,3 тысячи, при финансовой поддержке Казахстана и Всемирного банка — 57,4 тысячи, а за счет безвозмездных средств Южной Кореи — 13,3 тысячи гектаров. В соответствии с поручением Главы государства по высадке саксаула на высохшем дне Аральского моря в течение пяти лет, в 2021–2026 годах фитолесомелиоративные работы были проведены на площади 1,1 млн гектаров. В целях восстановления экосистемы за счет финансирования казахстанско-французского совместного предприятия «КАТКО» были пробурены и введены в эксплуатацию две скважины с пресной водой глубиной 500 метров. В настоящее время на территории, орошаемой водой из этих скважин, появилась травянистая растительность и начала формироваться естественная среда, увеличилось количество диких животных и птиц. В ближайшем будущем на 15 гектарах, где расположена скважина №1, планируется создание лесного питомника. Стоит отметить, что визит министра продолжится в городе Кызылорде посещением реконструированного Президентского парка и Ботанического сада.