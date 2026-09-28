Кызылординцев чествовали на республиканском форуме

В Президентском центре в Астане ко Дню труда состоялся республиканский форум «Еңбек – ел мұраты» с участием Премьер-министра Олжаса Бектенова.

Форум направлен на широкое продвижение и популяризацию людей труда, которые добросовестно работают на благо страны и служат примером для окружающих.

В мероприятии также приняла участие делегация Кызылординской области, представители которой были удостоены наград в специальных номинациях.

В частности, в номинации «Лучшая трудовая династия» победила семья Абдрахмановых. Четыре поколения этой семьи работают в железнодорожной отрасли, а их общий трудовой стаж составляет 318 лет. Заслуги династии получили высокую оценку: в разные годы ее представители были награждены орденами «Ленина», «Красной Звезды», «Трудовой Славы» и другими наградами.

Кроме того, Указом Главы государства медалью «За трудовое отличие» награждены Талгат Байымбетов, более 40 лет проработавший механизатором ТОО «Жана жол», и Мырза Малкенов, 31 год проработавший каменщиком ТОО «Шалкия Цинк ЛТД».