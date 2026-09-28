Аким области Мурат Ергешбаев посетил с рабочей поездкой Казалинский район с министром экологии и природных ресурсов РК Алибеком Куантыровым.

В ходе поездки он ознакомился с работой недавно введенного лесного питомника в городе Казалинске.

Данный проект реализован на 440 млн тенге при финансировании Всемирного банка в соответствии с поручением Главы государства по увеличению лесного фонда и обеспечению экологической устойчивости.

В питомнике площадью 33,5 гектара имеется 16 единиц спецтехники. Выращиваются черный саксаул, лиственные и плодовые культуры, клен, организуются работы по созданию защитного зеленого пояса. Сейчас в питомнике трудоустроено 45 человек.

Далее был презентован питомник Республиканского лесного селекционного семеноводческого центра в городе Казалинске.

Из 32 гектаров 17 гектаров питомников покрыты лесом. А 15 гектаров используются как пастбищные угодья. Здесь выращивают 1-1,5 млн штук саженцев в год. Также акклиматизируются 10 видов саженцев деревьев, характерных для горных районов, таких как роща, катальпа, туя, выращиваются пять видов плодовых деревьев. Здесь же заготавливаются саженцы саксаула, высаживаемые на высохшем дне Аральского моря. В этом году в питомнике планируется посев саксаула. В настоящее время здесь трудоустроен 41 человек.