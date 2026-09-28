Состоялась внеочередная сессия областного маслихата

В Кызылординской области состоялась 37-я внеочередная сессия областного маслихата с участием акима области Мурата Ергешбаева.

В работе сессии приняли участие заместители акима области, руководители правоохранительных органов, управлений и территориальных департаментов. Акимы районов и города, а также председатели маслихатов подключились к заседанию в онлайн-формате.

Перед началом заседания участники почтили минутой молчания память военнослужащих, погибших в результате трагического происшествия в Мангистауской области.

Заседание провел председатель областного маслихата Мурат Тлеумбетов. В повестку вошли шесть вопросов.

В частности, депутаты рассмотрели проект областного бюджета на 2026–2028 годы, состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате области, вопросы программы реновации жилья, состав архитектурно-градостроительного совета при акимате, а также избрание состава областной избирательной комиссии.

Аким области Мурат Ергешбаев остановился на основных социально-экономических показателях региона.

«По итогам января-августа обеспечен рост по всем макроэкономическим показателям, и регион вошел в число лидеров республики. Формируется благоприятный инвестиционный климат, реализуются крупные инвестиционные проекты. В текущем году планируется привлечь 789 млрд 200 млн тенге инвестиций», – отметил глава региона.

По его словам, в начале года областной бюджет был утвержден в объеме 705 млрд 548 млн тенге. После уточнений его объем увеличился до 811 млрд 467 млн тенге.

«Эти средства направляются на решение наиболее актуальных вопросов региона, повышение качества жизни населения и реализацию масштабных инфраструктурных проектов», – сказал аким области.

Также он сообщил о реализации социальных проектов в рамках поручений Главы государства.

Так, с компанией «Казатомпром» подписан меморандум о реализации социальных проектов на территории Кызылординской области. В соответствии с документом в селе Акжол Жанакорганского района строится клуб на 150 мест, в поселке Жанакорган – поликлиника, а в селе Байтерек Шиелийского района – современный спортивный комплекс.

На реализацию данных проектов за счет средств «Казатомпрома» направляется 1 млрд 677 млн тенге.

По вопросам повестки сессии выступили руководители областных управлений экономики и финансов, по защите прав детей, строительства, архитектуры и градостроительства, член областной территориальной избирательной комиссии, а также руководитель аппарата акима области.