Между Кызылординской областью и китайскими компаниями заключены два соглашения

Аким Кызылординской области Мурат Ергешбаев подключился в онлайн-формате к проходящему в Алматы инвестиционному форуму «Казахстан – Китай» с участием Главы государства.

Китайская Народная Республика является крупнейшим торговым партнером Кызылординской области. На ее долю приходится 60% внешнеторгового оборота региона. По итогам прошлого года товарооборот между двумя странами достиг 403 млн долларов США.

При участии китайских инвесторов в регионе уже запущены три производственных предприятия общей стоимостью 124,3 млрд тенге. Это завод «Гежуба Шиели Цемент» мощностью 1 млн тонн цемента в год, стекольный завод «Орда Гласс» мощностью 197 тыс. тонн и солнечная электростанция мощностью 40 МВт. В результате создано 658 рабочих мест.

В настоящее время реализуются пять проектов стоимостью 210 млрд тенге. Среди них — строительство горно-обогатительных комбинатов на месторождениях «Бурабай-Жалғызағаш», производство огнетушителей, сжижение природного газа, выращивание и переработка хлопка, а также выпуск оборудования для капельного орошения. Кроме того, ведется работа по размещению еще шести проектов в сферах энергетики, обрабатывающей промышленности, нефтяной отрасли, строительной индустрии и сельского хозяйства. В их числе — проекты по производству трансформаторов и нефтебурового оборудования.

В рамках форума подписано соглашение между акиматом Кызылординской области и китайскими компаниями по реализации проектов по производству огнетушителей и бурового оборудования в специальной экономической зоне «Коркыт Ата».

Ведутся переговоры с инвесторами в сфере сельского хозяйства, пищевой и обрабатывающей промышленности, стройиндустрии, химической промышленности и транспортно-логистической отрасли.