Традиционное состязание мастеров искусств Жетысу и Сырдарьи

В Кызылорде в рамках проекта «Бес асыл», приуроченного к 35-летию Независимости Республики Казахстан, состоялся республиканский конкурс традиционного искусства «Тұғыры биік Тәуелсіздік» между артистами Кызылординской и Жетысуской областей.

Торжественное открытие мероприятия началось с приветственной речи акима области Мурата Ергешбаева, который пожелал участникам удачи.

«Наш край, ставший колыбелью для народа Алаша, — это священная земля, где живет дух слова и рождаются поэтические жемчужины. Нынешнее поколение достойно продолжает эти традиции. Ярким тому подтверждением является то, что Мухтар Ниязов трижды становился обладателем «Алтын домбыра». Мейирбек Султанхан также завоевал этот почетный трофей, еще раз доказав преемственность традиций айтыса в нашем регионе. Эта связь поколений нашла свое отражение и в успехе молодого таланта Бексултана Орынбасарова, ставшего обладателем «Күміс домбыра».

Наш народ всегда ценил и почитал искусство, среди которого айтыс занимает особое место. С момента обретения страной независимости многие наши акыны получили возможность раскрыть свой талант и внесли огромный вклад в развитие этого жанра. Ведь айтыс — наше вечное священное наследие!

Желаю участникам сегодняшнего состязания ярких выступлений и выражаю искреннюю благодарность за ваш значимый труд в деле укрепления духа нации. Пусть ваш визит на священную землю, сохранившую чистоту казахских традиций, будет благословенным», — сказал Мурат Нальхожаевич.

В ходе творческого состязания представители обеих сторон соревновались в различных жанрах айтыса (туре, суре, кайым, айтыс парня и девушки), а также продемонстрировали мастерство исполнения жыр-жырау, терме, традиционных песен и кюев. В частности, на сцене выступили: Нурлы Мухамади и Казыбек Шынберген (представление команд), Данияр Болаткан и Бексултан Орынбасаров (суре айтыс), Есхат Нурали и Марат Сугирбай (конкурс жыршы), Дидар Омирали и Мейирбек Султанхан (туре айтыс), Самат Жексенбаев и Адильбек Ташимов (кюй), Адеми Сыбанкул и Ержан Амиров (айтыс парня и девушки), Бейбит Мусаев и Зульфия Баймурзаева (традиционное пение), Казыбек Женисхан и Мухтар Ниязов (кайым айтыс), Арафат Искаков и Руслан Ахметов (терме).

Выступления артистов оценивало жюри под председательством поэта Журсина Ермана. В состав судейской коллегии также вошли: поэт-айтыскер и деятель культуры Серик Кусанбаев, поэт-айтыскер и лауреат государственной премии «Дарын» Бекарыс Шойбеков, народная артистка Казахстана Айгуль Косанова, жыршы-термеши и искусствовед Елдос Емил, а также кюйши, профессор и деятель культуры Мурат Абугазы.

По итогам традиционного конкурса искусств, прошедшего в напряженной борьбе, победу одержала команда Кызылординской области, продемонстрировавшая высокий уровень подготовки и мастерства. Команде-победителю были вручены специальный кубок и денежный сертификат.