В Кызылорде обсудили книгу Главы государства «Әділетті қоғамға – шыншыл сөз»

В Кызылорде во «Дворце студентов» прошел региональный круглый стол, посвященный обсуждению книги Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева «Әділетті қоғамға – шыншыл сөз».

Собрание вел заместитель акима области Мейрамбек Шермаганбет. В нем приняли участие представители интеллигенции, государственные и общественные деятели, представители научно-академической среды, юристы и активная молодежь.

На встрече всесторонне обсудили основные темы, поднятые в труде Главы государства, общественно-политические, социальные, духовно-нравственные вопросы и стратегические направления развития страны.

Государственный и общественный деятель Мурат Бактиярулы в докладе «Справедливый Казахстан, Чистый Казахстан, международная политика» остановился на взаимосвязи системных реформ в стране, общественной ответственности и экологических инициатив.

Председатель правления – ректор Кызылординского университета имени Коркыт ата, председатель областного общественного совета Наурызбай Байкадамов в своем докладе отметил важность качественного образования, науки и эффективного государственного управления в формировании конкурентоспособной нации.

Председатель областного филиала Союза писателей Казахстана Каршыга Есимсейитова на тему «Размышления об истории, культуре и духовности» подняла вопросы сохранения национальных ценностей, возрождения исторического сознания и духовной преемственности.

Директор филиала Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан по Кызылординской области, кандидат юридических наук Акзада Мадалиева в докладе на тему «Конституция и Закон и Порядок» проанализировала вопросы укрепления правового государства, обеспечения верховенства закона и повышения гражданской ответственности.

Доктор философии (PhD) Кызылординского университета имени Коркыт ата Серикхан Жузеев выступил на тему «Мысли для молодежи: образование, труд, ответственность и будущее», отметив важность формирования у молодого поколения стремления к знаниям, трудолюбия, патриотизма и ценностей ответственности.

Участники круглого стола всесторонне обсудили значение принципов справедливости, верховенства закона, открытости, честного труда и ответственности, изложенных в труде Главы государства, для развития общества.

В ходе обмена мнениями были высказаны предложения по утверждению в общественном сознании принципа «Закон и Порядок», развитию национальной духовности, повышению авторитета образования и науки, приобщению молодежи к честному труду и гражданской ответственности.

Встреча стала важной диалоговой площадкой, позволившей широко пропагандировать в обществе инициативы и ценности, поднятые в труде Главы государства, и содержательно обменяться мнениями по актуальным вопросам будущего страны.