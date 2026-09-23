Рассмотрены вопросы обеспечения города Кызылорды поливной водой

Сегодня под председательством акима области Мурата Ергешбаева прошло совещание, на котором были обсуждены текущее состояние обеспечения города Кызылорда поливной водой и оросительной системы, а также планы на предстоящий период.

«Важно провести полный анализ водных ресурсов, уточнить необходимый для города объем и рассмотреть возможность подачи воды на следующий год. Необходимо обеспечить регулярную подачу поливной воды в зеленую зону в районе аэропорта и на въезде в поселок Белколь, а также провести там посадку деревьев.

Проведите полную инвентаризацию арычных систем и внесите конкретные проектные и финансовые предложения по участкам, испытывающим нехватку воды. Разработайте четкий план поэтапного расширения территорий, охваченных поливной водой. Организуйте посадку саженцев и их полив», – сказал Мурат Нальхожаевич.

На сегодняшний день поливная вода на территорию города подается через 22 насосные установки в 15 точках. 4 из них установлены в этом году. Общая протяженность арычных систем составляет 98,8 километра, охватывая 68 улиц. Через каналы «Жибек жолы», «Саркырама» и «Кызылжарма» проложена большая лотковая система протяженностью 14,4 километра, на 39 улицах имеются малые лотки длиной 68,6 километра, а на 26 улицах существует безлотковая арычная система протяженностью 15,8 километра. Вода в городские арыки распределяется через насосные установки на 6 участках.

В ближайшее время будет отремонтирована и вновь запущена водяная скважина во дворе школы №217. Это позволит обеспечить подачу поливной воды на часть улицы Коркыт ата. В целях озеленения территорий, куда подведена поливная вода, вдоль улиц М. Шокая, Кожа Ахмета Яссауи и Д. Конаева будут высажены саженцы.