Поднятые вопросы будут решены в рамках закона

Аким области Мурат Ергешбаев провел очередной личный прием граждан по их вопросам.На встречу записались 19 человек, трое из которых участвовали в онлайн-формате.Основными темами обращений стали социальная поддержка, здравоохранение, жилищные вопросы и трудоустройство. Жительница поселка Тасбогет предложила построить детскую игровую площадку вдоль улицы А. Молдагуловой.На сегодняшний день в поселке уже функционируют 14 детских площадок, одна площадка для стритбола и одна тренировочная зона.В прошлом году за счет городского бюджета была построена площадка во дворе многоквартирных домов на пересечении улиц К. Баймаганбетова и З. Шукирова. В настоящее время рассматриваются возможности строительства площадок и в других частях поселка.В частности, уже определен свободный земельный участок по улице А. Молдагуловой, по которому будет внесено соответствующее предложение.После выделения бюджетных средств строительство планируется проводить поэтапно. Житель Кармакшинского района поднял вопрос о работе автовокзалов в поселках Торетам и Жосалы.Ранее пассажиров обслуживали автостанции «Шынар-Ана» в Жосалы и автостанция в Торетаме, однако из-за экономической нецелесообразности их эксплуатация была прекращена. Для обслуживания пассажиров на маршрутах, проходящих через поселок Жосалы, возле кафе «Айым» на автодороге «Самара–Шымкент» был открыт диспетчерский пункт.Он функционирует с 15 июля, на линии работают 15 автобусов и 5 микроавтобусов «Спринтер». Ответственным руководителям поручено всесторонне изучить поднятые гражданами вопросы и обеспечить их решение в рамках закона. Напомним, что для записи на личный прием к акиму области жители могут воспользоваться порталом eGov, единой платформой e-Otinish или подать письменное обращение в акимат.