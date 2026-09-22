Обсуждены вопросы обеспечения безопасности дорожного движения и пешеходов

Сегодня на заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Олжаса Бектенова был рассмотрен вопрос обеспечения безопасности дорог и пешеходов. В нем в селекторном режиме принял участие аким области Мурат Ергешбаев.

По итогам заседания Правительства ответственным руководителям ведомств был дан ряд конкретных поручений.

Глава региона поручил установить дорожные знаки на автомобильных дорогах и улицах, обновить изношенные дорожные знаки. Необходимо активизировать разъяснительную работу с жителями населенных пунктов вдоль автокоридора «Западная Европа – Западный Китай» о недопущении безнадзорного выпаса скота.

Департаменту полиции области поручено выявлять аварийно-опасные участки на автомобильных дорогах, на постоянной основе проводить рейдовые мероприятия, направленные на соблюдение правил дорожного движения.

Кроме того, областному филиалу АО «НК «КазАвтоЖол» поручено контролировать работы по реконструкции объездной дороги по направлению «Кызылорда – Актобе» и автомобильной дороги «Кызылорда – Саксаульск».

Из 3525 километров автомобильных дорог в регионе 1025 километров имеют республиканское значение, 555 километров — областное и 1945 километров — районное.

В этом году на развитие дорожной инфраструктуры из республиканского, областного и районных бюджетов выделено 40,5 млрд тенге. За счет этих средств ведется ремонт 168 километров автомобильных дорог, улиц и мостовых переходов. В целях обеспечения безопасности дорожного движения устанавливаются современные средства контроля. Проанализированы дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов, на опасных участках установлено 15 устройств «Sunqar».

В районах запущены 539 камер видеонаблюдения и 49 измерителей скорости. В городе Кызылорда работают 1400 камер видеонаблюдения, 80 интеллектуальных перекрестков и 96 стационарных измерителей скорости.