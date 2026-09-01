В Жанакорганском районе началось строительство горно-обогатительного комбината

В поселке Шалкия Жанакорганского района официально началось строительство горно-обогатительного комбината «Бурабай-Жалгызагаш» компанией «Liaoning Hongda Group». В мероприятии приняли участие аким области Мурат Ергешбаев и генеральный директор компании «Liaoning Hongda Group» Тан Цзюган.

На церемонии глава региона поздравил жителей района и отметил, что новое производство придаст новый импульс экономике региона.

«Начало строительства комбината – историческое событие для нашего региона. Это – новый импульс индустриальному развитию нашей области, крупный инвестиционный проект, предоставляющий широкие возможности для диверсификации экономики и создания новых рабочих мест.

Выражаю огромную благодарность компании «Liaoning Hongda Group» за реализацию такого масштабного и современного проекта в нашем регионе.

Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич поручил перевести страну на новый инвестиционный цикл, запустить современные производства и эффективно использовать экономический потенциал регионов.

Сегодняшний горно-обогатительный комбинат – важнейшая часть этой масштабной работы. При полном запуске проекта, на строительство которого предусмотрено 138 млрд тенге, планируется ежегодно производить 210 тысяч тонн свинцово-цинкового сырья и 20 тонн серебра. Самое главное – будет создано более 550 новых рабочих мест.

Верю, что начинающееся сегодня строительство будет успешно завершено, введено в эксплуатацию в срок и послужит на благо страны», – сказал Мурат Нальхожаевич.

На мероприятии выступили директор компании Тан Цзючан и аксакал Изадилла Нарзилдаев.

Горно-обогатительный комбинат планируется построить в течение ближайших двух лет и полностью завершить в 2028 году.

В настоящее время ведутся буровые работы с целью расширения минерально-сырьевой базы месторождения. Также начато строительство производственных дорог и определены строительные площадки. Кроме того, разработана проектно-сметная документация на подключение к электрическим сетям. В настоящее время намечено обеспечение объекта электроэнергией и подключение к электросетям.

Следует отметить, что в последние годы в нашем регионе закладывается основа новых производств и реализуются крупные проекты. В Жанакорганском районе за три года реализовано 9 инвестиционных проектов на сумму более 6,7 млрд тенге. В этом году предусмотрено 3 проекта, два из которых уже служат на благо народа. В ближайшие три года в промышленной сфере области планируется реализовать 48 инвестиционных проектов на 1,9 триллиона тенге. В результате будет создано более 10 тысяч новых рабочих мест.