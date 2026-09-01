Аким области Мурат Ергешбаев в ходе рабочей поездки в Шиелийский район посетил кукурузное поле ТОО «Таң ЛТД» в Теликольском сельском округе, где кукуруза выращивается методом капельного орошения.

Глава региона ознакомился с инновационным проектом, направленным на выращивание кукурузы на трех тысячах гектаров, и состоянием тысячи гектаров, засеянных в этом году. Здесь также за счет государственной поддержки и инвестиционных средств подведено водосберегающее оборудование и необходимая инфраструктура для систем орошения.

В 2024 году в результате совместной работы с представителями китайской компании «Bayan Country Jiarun Agricultural Development CO» в прошлом году методом капельного орошения было засеяно 700 гектаров кукурузы, с которых собрано более 4,5 тысяч тонн продукции. Таким образом, данный проект демонстрирует эффективность, и объем продукции из года в год растет.

На поле трудятся 50 человек, на полную мощность проект будет запущен к 2027 году.

А ТОО «Центр Семеноводства» выращивает кукурузу методом капельного орошения в Талаптанском сельском округе.

В целом, в рамках проекта стоимостью 10 млрд тенге на 10 тысячах гектаров будет выращиваться зерновая кукуруза с применением технологии дождевального орошения. В этом году хозяйство засеяло этой культурой тысячу гектаров. Оказаны меры государственной поддержки, предоставлено оборудование для систем орошения. Кроме того, за счет привлеченных инвестиций приобретены необходимые средства для водосберегающих технологий.

Сейчас на посевной площади постоянно работают 50 человек. Проект планируется поэтапно полностью запустить в 2026-2028 годах.

Следует отметить, что в этом году в Шиелийском районе сельскохозяйственные культуры были посеяны на 32 499 гектарах. В настоящее время активно ведется уборочная кампания, полностью убрано 1 661 тонна пшеницы, 15 гектаров ячменя. Уборочная кампания продолжается.

В регионе темпы внедрения водосберегающих технологий с каждым годом возрастают. Если в прошлом году такие технологии применялись на 8 100 гектарах, то в этом году их объем увеличился до 14 200 гектаров.