Определены основные направления реализации поручений Главы государства

Сегодня Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел совещание, на котором были обсуждены вопросы исполнения поручений Главы государства, данных в рамках экологической акции «Таза Қазақстан». В нем посредством селекторной связи принял участие аким области Мурат Ергешбаев.

Глава государства 19 сентября принял участие в акции «Таза Қазақстан» и остановился на ряде актуальных вопросов в сферах социальной поддержки, здравоохранения, образования, экологии, строительства, дорожной инфраструктуры и развития городской среды.

В связи с этим аким области дал ряд поручений акимам районов и руководителям ответственных отраслей:

-Продолжать на постоянной основе выявление реальных потребностей получателей социальной помощи. Проводить информационно-разъяснительную работу среди населения по изменениям и дополнениям, вносимым в Социальный кодекс;

-Обеспечить своевременное финансирование и закуп слуховых аппаратов и аудиопроцессоров, усилить партнерство с фондом «Қазақстан халқына» в этом направлении;

-Усилить контроль за качеством питания в организациях образования, систематизировать работу комиссий, созданных с участием родителей, медицинских специалистов,

-Усилить мониторинг посредством информационной системы «Әлеуметтік әмиян»;

-Совместно с органами санитарно-эпидемиологического контроля проводить комплексную проверку качества питания в организациях образования;

-Постоянно держать на контроле состояние безопасности и материально-технической базы, качество образования в организациях образования;

-Усилить информационно-разъяснительную работу в направлении формирования экологической культуры;

-Контролировать качество строящихся объектов и жилых домов, обеспечить завершение строительства в установленные сроки и своевременный ввод в эксплуатацию;

-Совместно с организацией «КазАвтоЖол» контролировать качество и сроки дорожного строительства;

-Внедрять современные подходы к развитию городского пространства и разработать дизайн-код, формирующий единый архитектурный облик города;

-Поручено в течение недели разработать конкретные предложения по применению в регионе опыта города Астаны в сфере урбанистики.