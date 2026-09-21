Заложена капсула строительства нового моста через Сырдарью

В Кызылорде стартовал важный проект по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Состоялась церемония закладки капсулы строительства нового моста через реку Сырдарья от улицы И. Токтыбаева. В мероприятии приняли участие аким Кызылординской области Мурат Ергешбаев, депутаты Курултая РК Серик Кожаниязов, Нуркен Бакытбекулы, Магжан Ералиев, Ирина Тен, депутаты маслихата.

Глава региона отметил, что в области реализуются масштабные проекты по модернизации инфраструктуры и повышению качества жизни населения.

— В соответствии с поручением Президента в стране активно ведутся работы по капитальному ремонту и реконструкции железнодорожных вокзалов.

На сегодняшний день полностью завершены работы на железнодорожных вокзалах Жанакоргана, Шиели, Казалы и Саксаульска, и объекты уже служат на благо населения. Реконструирована пассажирская платформа на станции Талап. Продолжаются работы в двух пунктах обслуживания в поселках Жалагаш и Теренозек. Накануне введены в эксплуатацию железнодорожные вокзалы Аральска, Торетама и Жосалы.

Сегодня вместе с вами мы становимся свидетелями исторического события. Закладка капсулы нового моста через Сырдарью станет началом не только строительства нового объекта, но и нового этапа развития региона, — сказал Мурат Ергешбаев.

Строительством объекта займется компания «ВД Строй Инжиниринг». Длина моста составит 338 метров, ширина — 23 метра.

В настоящее время ведутся работы по укреплению защитных дамб вдоль Сырдарьи. На берегу реки также строятся двухполосные пешеходные и велосипедные дорожки. Эти работы направлены не только на защиту прибрежной территории от паводков, но и на создание комфортной зоны отдыха для жителей.

В этом году в Кызылорде реализуются 22 проекта по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры общей стоимостью 30 млрд тенге.

Завершено строительство нового моста в жилом районе «Байтерек», движение транспорта по нему полностью налажено.

В поселке Тасбогет расширены улицы Иманова, Бозгул, Наурыз и Есенова.

Наряду с центральной частью города приоритетное внимание уделяется развитию инфраструктуры отдаленных районов. В настоящее время ремонт проводится на 32 улицах поселков и аульных округов.