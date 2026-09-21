Массовая экологическая акция ко Всемирному дню чистоты

В Кызылординской области ко Всемирному дню чистоты прошла массовая экологическая акция.

В акции приняли участие аким Кызылординской области Мурат Ергешбаев, депутаты Курултая, руководители правоохранительных органов, ветераны, депутаты областного и городского маслихатов, руководители и сотрудники областных управлений, департаментов, волонтеры, экоактивисты, представители молодежных организаций и студенты.

Цель акции — объединить жителей вокруг общего дела, повысить экологическую культуру, очистить окружающую территорию от мусора и создать благоприятные условия для жизни населения.

В рамках мероприятия во всех населенных пунктах области, а также на территории стадиона «Кайсар Арена» в Кызылорде прошли массовые субботники и посадка деревьев.

Отметим, что в экологических мероприятиях, организованных по области, приняли участие около 12 тысяч человек. В ходе акции было высажено порядка 1750 деревьев.

С начала года в уборке территорий приняли участие 328 800 волонтеров, общественных деятелей, работников бюджетной сферы и предприятий. Вывезено 8741 тонна мусора. Очищены территории 510 скверов и парков, 256 историко-культурных памятников, 1019 социальных объектов, 1897 промышленных и бизнес-объектов, а также улицы населенных пунктов. В работах задействовали 548 единиц техники.