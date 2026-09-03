Обсуждены производственные проекты компании «Roca group»

Аким области Мурат Ергешбаев встретился с руководителем компании «Roca Group» Даниэлем Эрнандесом. На встрече были обсуждены вопросы строительства завода санитарно-технических изделий и реализации производственных проектов компании.

В августе текущего года во время рабочей поездки первого заместителя Премьер-министра Нурлыбека Налибаева в область было заявлено о планах до конца года запустить линию по сборке смесителей и инсталляционных систем. В настоящее время для размещения сборочного цеха предложены производственные здания товариществ «Панабек» и «Көлік құрылыс компаниясы».

Кроме того, товарищество «Панабек» разработало и представило представителям компании металлические инсталляции, необходимые для производства санитарно-технических изделий. В случае соответствия качества продукции требованиям компании «Roca Group», будет рассмотрена возможность установления взаимовыгодного партнерства с местными предпринимателями.

В рамках проекта приоритет будет отдан повышению местного содержания и использованию продукции компании на строительных объектах региона.

В частности, эти изделия будут применяться на социальных объектах, в пятизвездочных и трехзвездочных отелях на территории Президентского парка.

Акимат области готов оказывать всестороннюю поддержку инвестиционным проектам в регионе и компании.