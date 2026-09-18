В Кармакшинском районе после реконструкции открыли железнодорожный вокзал Торетама

Сегодня состоялось торжественное открытие реконструированного железнодорожного вокзала Торетама. В церемонии приняли участие аким Кызылординской области Мурат Ергешбаев, находившийся с рабочей поездкой в Кармакшинском районе, депутаты Курултая РК Серик Кожаниязов, Нуркен Бакытбекулы, Магжан Ералиев, Ирина Тен, депутаты маслихата.

Глава региона отметил, что модернизация железнодорожной инфраструктуры и обновление вокзалов в соответствии с современными требованиями имеют важное значение как для жителей, так и для гостей региона.

«Кызылординская область расположена на перекрестке девяти дорог и является важным транспортным коридором, связывающим разные регионы страны. Через территорию области проходят 15 пассажирских поездов. Из областного центра осуществляется железнодорожное сообщение с Астаной, Петропавловском, Павлодаром, Кокшетау, Семеем и Туркестаном.

Сегодня радостный день для Кармакшинского района — священной земли, где родился Коркыт ата. Вместе с вами мы вводим в эксплуатацию важные для нашего региона объекты — железнодорожные вокзалы Торетама и Жосалы. Желаем успехов всем инициативам, направленным на благо народа. Также выражаем благодарность всем, кто внес вклад в капитальный ремонт этого объекта.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и достатка вашим семьям! Пусть в нашей стране царят мир и спокойствие!» — сказал Мурат Ергешбаев.

На церемонии выступил депутат Курултая Магжан Ералиев. Председатель Совета ветеранов Кармакшинского района Аскар Мереков дал благословение. Работники железнодорожной отрасли и подрядной организации награждены благодарственными письмами акима области.

История железнодорожного вокзала Торетам тесно связана с периодом создания и становления космодрома Байконур. Через станцию перевозились необходимые для космодрома строительные материалы, оборудование и грузы.

После реконструкции вокзал способен обслуживать до 250 пассажиров в сутки. В ходе капитального ремонта были обновлены фасад и фундамент здания, заменены кровля, двери и окна. Обновлены электрические сети, проведена система отопления, а здание оснащено в соответствии с современными требованиями.

Для пассажиров предусмотрены зал ожидания, специальные помещения для людей с инвалидностью и пассажиров с детьми, а также медицинский пункт. На реконструкцию вокзала выделено 1 млрд тенге.