В Аральске после реконструкции открыли железнодорожный вокзал «Арал теңізі»

В ходе рабочей поездки акима Кызылординской области Мурата Ергешбаева в Аральск состоялось торжественное открытие реконструированного железнодорожного вокзала «Арал теңізі». В мероприятии приняли участие депутаты Курултая РК Серик Кожаниязов, Нуркен Бакытбекулы, Магжан Ералиев, Ирина Тен, депутаты маслихата.

Вокзал был обновлен в рамках поручения Главы государства по модернизации железнодорожной инфраструктуры. В настоящее время ремонтные работы проводятся на 124 вокзалах по стране. В их числе семь железнодорожных вокзалов, два пункта обслуживания и пассажирская платформа на станции Талап в Кызылординской области.

Глава региона отметил, что на обновленных вокзалах созданы комфортные и безопасные условия для пассажиров, что придаст новый импульс развитию транспортной инфраструктуры области.

«В соответствии с поручением Главы государства обновляются железнодорожные вокзалы по всей стране. В 2024 году капитально отремонтирован железнодорожный вокзал Кызылорды, полностью благоустроена прилегающая территория. Завершены работы на вокзалах Жанакоргана, Шиели, Казалы и Саксаульска, а также на пассажирской платформе станции Талап — сегодня эти объекты уже обслуживают пассажиров.

В этом году в регионе капитально ремонтируется более 80 километров железнодорожных путей. Также модернизируются пункты обслуживания в поселках Жалагаш и Теренозек. Сегодня к эксплуатацию сдаются вокзалы Торетама и Жосалы. На реконструкцию и капитальный ремонт вокзалов выделено более 10 млрд тенге. Уверены, что качество новых зданий и уровень обслуживания получат положительную оценку гостей и туристов, следующих через нашу область, и будут формировать хорошее впечатление о регионе», — сказал Мурат Ергешбаев.

На церемонии выступила депутат Курултая Ирина Тен. Благословение в честь открытия дал почетный гражданин Аральского района, председатель районного общественного совета Алдаберген Жоланов.

Работникам железнодорожной отрасли, многие годы трудившимся в этой сфере, а также представителям подрядной организации, участвовавшей в реконструкции вокзала, вручили благодарственные письма акима области.

Железнодорожный вокзал «Арал теңізі» был построен в 1905 году в ходе строительства железнодорожной линии «Оренбург — Ташкент». Спустя более века здание было обновлено и оснащено в соответствии с современными требованиями. Для пассажиров созданы необходимые условия. Вокзал способен обслуживать до 600 человек в сутки и одновременно принимать до 224 пассажиров.

На реконструкцию объекта было выделено 1,7 млрд тенге. Компания «Техоснастка ремсервис» начала строительные работы в ноябре прошлого года.

В здании вокзала предусмотрены комната матери и ребенка, медицинский пункт, камера хранения, зал ожидания и лифт для людей с особыми потребностями. Также здесь работают столовая, кафетерий и санитарно-бытовые помещения.