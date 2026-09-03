В Кызылорде запущен автоматизированный рисоперерабатывающий завод

Полностью автоматизированный рисоперерабатывающий завод товарищества «Абзал и К» введён в эксплуатацию. Это – один из крупных проектов в развитии перерабатывающей промышленности региона. В современное предприятие инвестирован 1 млрд тенге, производственная мощность увеличилась в 2,5 раза, объём отходов снизился до 3-4 процентов. Завод способен перерабатывать 12 тонн риса в час.

Компания засевает около 3 тысяч гектаров риса в Сырдарьинском районе, перерабатывает произведённую продукцию на собственном предприятии и выпускает на рынок в виде шлифованного риса и готовой продукции.

Производственный процесс полностью цифровизирован, все технологические этапы управляются автоматизированной системой. Качество продукции контролируется в онлайн-режиме. Кроме того, запущена солнечная электростанция, внедрена экологически эффективная «зелёная» технология.

На сегодняшний день 50 процентов продукции предприятия направляется на внутренний рынок, остальные 50 процентов экспортируются в страны СНГ, а также в Монголию и Ирак. Это позволяет осуществлять глубокую переработку риса, повышать конкурентоспособность отечественной продукции и усиливать экспортный потенциал.

В целом в этом году в Кызылординской области сельскохозяйственные культуры были посеяны на 193,7 тысячи гектаров. В соответствии с поручением Главы государства, рисовые поля сократились на 10,9 тысячи гектаров по сравнению с прошлым годом и составили в этом году 70,1 тысячи гектаров. В настоящее время 2,9 тысячи гектаров посевов находятся в фазе цветения, 14,3 тысячи гектаров – в фазе молочной спелости, а 52,8 тысячи гектаров перешли в фазу восковой спелости, на 65,2 тысячи гектаров или 93 процентах площадей прекращена подача воды.

В регионе набирает темпы уборка риса. Кызылорда считается основным центром производства риса в республике. Около 90 процентов риса в стране производится здесь, и 35-40 процентов направляется на экспорт.