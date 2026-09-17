Под председательством Премьер-министра РК Олжаса Бектенова состоялось заседание Совета по привлечению инвестиций. В нем в селекторном режиме принял участие аким области Мурат Ергешбаев.

В регионе реализуются проекты строительства и реконструкции автомобильных дорог республиканского значения. В частности, строятся дороги по направлениям: объездная дорога города Кызылорда, «Қызылорда – Сексеуіл», «Бейнеу – Сексеуіл» и «Ұлғайсын – Сексеуіл».

Началось строительство пригородной объездной дороги. Подрядчик ТОО «Қыран» укладывает камень, щебень. Забиваются сваи, бетонируются опоры мостов, устанавливаются водопроводные трубы.

С участием Главы государства посредством телемоста было начато строительство автомобильных дорог «Қызылорда – Сексеуіл», «Ұлғайсын – Сексеуіл» и «Бейнеу – Сексеуіл», которое сейчас набрало темпы. Подрядчиком автомобильной дороги «Қызылорда – Сексеуіл» является «Integra Construction KZ», субподрядчиками – «ЭлитСтройКомплект» и «АРЕ-2013», подрядчиком автомобильной дороги «Бейнеу – Сексеуіл» – «Integra Construction KZ», субподрядчиком – «Коммерческая фирма «УНА», а подрядчиком автомобильной дороги «Ұлғайсын – Сексеуіл» – «Integra Construction KZ», субподрядчиками – товарищества «E.S.T. Construction» и «СТАНДАРТ-1». В настоящее время проводятся геодезические и топографические работы, ведется отсыпка грунта. На строительных площадках задействованы рабочие и специальная техника.

Данные проекты позволят улучшить транспортно-логистический потенциал региона, дорожное сообщение между населенными пунктами и повысить инвестиционную привлекательность области.