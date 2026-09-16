Обсуждены вопросы подготовки к отопительному сезону

Под председательством Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова состоялось совещание, посвящённое подготовке к предстоящему отопительному сезону. В нём принял участие аким Кызылординской области Мурат Ергешбаев. На совещании рассмотрены вопросы готовности энергетической и коммунальной инфраструктуры, ремонта объектов энергоснабжения и тепловых сетей, а также формирования запасов топлива.

В регионе подготовка к отопительному периоду ведётся в соответствии с утверждённым планом мероприятий. В этом году на модернизацию объектов теплоснабжения выделено 5,5 млрд тенге. На эти средства модернизировано 8,7 км тепловых сетей, проведён капитальный ремонт одной газотурбинной установки, а также полностью завершён ремонт 1,3 км тепловых сетей, одной котельной, одной турбины, 10 автономных котельных, основного и вспомогательного оборудования. В настоящее время проводятся гидравлические испытания.

Кроме того, в предстоящем отопительном сезоне жители региона будут обеспечиваться теплом за счёт четырёх котлов новой теплоэлектроцентрали.

На 7,6 млрд тенге отремонтировано 460 км электрических сетей и 134 подстанции.

Все 1 074 социальных объекта региона готовы к отопительному сезону на 100%. В настоящее время оформляются паспорта готовности энергетических и социальных объектов.

Необходимый запас угля составляет 80 тыс. тонн, в том числе 68 тыс. тонн для населения и 12 тыс. тонн для социальных объектов. Региональные операторы формируют запасы угля в соответствии с утверждённым графиком.