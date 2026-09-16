Предприниматели из Кызылорды встретились с представителями крупных компаний Кореи

В рамках визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея состоялся Казахско-корейский круглый стол.

В мероприятии приняли участие деловые круги, ведущие компании и представители бизнес-сообщества Республики Казахстан и Республики Корея.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по направлениям совместной реализации инвестиционных проектов, расширения торгово-экономических связей, запуска новых производств и укрепления предпринимательских связей.

В данном важном мероприятии принял участие директор ТОО «Агрохимсервис-С», осуществляющего деятельность в сельскохозяйственной сфере в Жалагашском районе, Сергей Ким.

ТОО «Агрохимсервис-С» реализует ряд проектов по наращиванию производственной мощности. Предприятие в 2020 году за счет собственных средств запустило завод по производству минеральных удобрений. Годовая мощность рассчитана на выпуск 30 тысяч тонн продукции, в рамках этого создано 11 новых рабочих мест.

На финансирование через программу «Өрлеу» привлечены кредитные средства в объеме 750 млн тенге. Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы. Получено разрешение на начало строительства, в качестве государственной поддержки предоставлен земельный участок площадью 3 гектара. В настоящее время выполнено более 90 процентов строительных работ. Из Китая доставляется и монтируется необходимое оборудование. После полного запуска будет открыто дополнительно 5 новых рабочих мест.