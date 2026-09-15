Рассмотрены вопросы развития отрасли цифровых активов

Сегодня под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова прошло заседание Правительства, на котором был рассмотрен ход исполнения поручений Главы государства по развитию индустрии цифровых активов. В заседании в селекторном режиме принял участие аким области Мурат Ергешбаев. Затем на прошедшем совещании были всесторонне обсуждены вопросы повестки дня и обеспечения адресности социальной помощи.

В регионе ведется системная работа по цифровизации сфер государственных услуг, образования, здравоохранения, сельского хозяйства, IT, промышленности и транспортно-логистической отрасли. Меры по регулированию оборота цифровых активов, внедренные с мая месяца, реализуются совместно с Национальным Банком и центральными исполнительными органами.

В соответствии с поручением Главы государства о направлении социальной помощи действительно нуждающимся гражданам, в правовые акты 14 видов социальной помощи, оказываемой из республиканского бюджета, внедрена скоринговая система. Данная система позволяет оценивать социальное положение семей посредством цифровой карты. Необходимо провести верификацию по семьям категорий А и Б, социальное положение которых оценивается в цифровой карте как хорошее и удовлетворительное. Эту работу поручено завершить до 20 сентября.

В настоящее время в цифровой карте области содержатся сведения о 221 341 семье или 850 747 человеках. Из них выявлено 25 689 семей, подлежащих верификации. Для качественного выполнения поручения в установленные сроки районным и городским акиматам утвержден и направлен соответствующий график с указанием ежедневных контрольных показателей. На сегодняшний день работа продолжается в соответствии с данным планом.