Развитие системы образования - инвестиции в будущее страны

В «Центре искусств» прошла областная августовская педагогическая конференция «Нормы и ценности новой народной Конституции: Развитие человеческого капитала – стратегическая основа системы образования».

В представительном собрании приняли участие аким области Мурат Ергешбаев, заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Жамиля Есанова, советник министра науки и высшего образования Руслан Емелбаев, председатель областного маслихата Мурат Тлеумбетов, представители интеллигенции, ветераны сферы образования и педагоги.

На августовской конференции были всесторонне обсуждены достижения и важные инициативы в сфере образования региона.

«В преддверии нового учебного года очень важно определить направление дальнейшего развития. На республиканской августовской конференции педагогов Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич отметил: «Воспитание ответственных и честных граждан, которые станут опорой Справедливого, Сильного, Безопасного и Чистого Казахстана – наша общая задача». В числе приоритетов определены пять основных направлений: устранение кадрового дефицита и повышение квалификации учителей, сокращение разрыва в качестве образования между регионами, внедрение искусственного интеллекта в систему среднего образования, защита детей и внимание к их воспитанию.

Президент в своем выступлении особо отметил, что выпускники школ Кызылординской области достигли высоких показателей по итогам Единого национального тестирования. Наши выпускники третий год подряд занимают первое место в республике. Считаю, что это, прежде всего, результат упорного труда учителей и государственной поддержки.

967 выпускников области стали обладателями знака «Алтын белгі», 1124 выпускника – «Үздік аттестат». По результатам мониторинга достижений обучающихся наши ученики заняли третье место по республике среди 4-х классов и второе место среди 9-х классов.

Это – хороший результат. Но нельзя ограничиваться этими достижениями.

Президент поручил развивать сельские школы и оказывать конкретную поддержку регионам с низким качеством образования. В этой связи нам необходимо сократить разрыв между городскими и сельскими школами и создать условия для получения качественного образования каждым ребенком. Вместе с тем, мы должны усилить систему поддержки талантливых учащихся, участвующих в международных и республиканских олимпиадах, научных проектах и интеллектуальных соревнованиях.

Как сказал Глава государства: «Ұстаз – ұлттың шамшырағы». На этом ответственном пути желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, творческих поисков и профессиональных успехов. Пусть новый учебный год принесет всем новые начинания и яркие победы!» – сказал глава региона.

Также аким области поручил ответственным лицам повышать цифровые компетенции педагогов при внедрении искусственного интеллекта в систему образования, внедрять передовой опыт эффективного и безопасного использования в учебном процессе.

«Адал азамат», «Заң мен тәртіп», конституционные ценности должны стать основным стержнем воспитательной работы. Эту задачу нельзя возлагать только на школу. Результат будет только тогда, когда государство, школа, родители и общество будут работать сообща.

Кроме того, глава региона поручил повышать квалификацию педагогов, усилить поддержку молодых учителей и институт наставничества, обеспечивать законные интересы и безопасность детей, оказывать помощь детям из социально уязвимых групп, эффективно использовать возможности организаций дополнительного образования для организации досуга детей, предупреждать коррупционные риски.

На собрании выступили с докладами руководитель областного управления образования Аскарбек Есжанов, заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Жамиля Есанова, советник министра науки и высшего образования Руслан Емелбаев, председатель правления – ректор Кызылординского университета имени Коркыт ата, председатель областного общественного совета Наурызбай Байкадамов, учитель лицея-интерната «Білім-инновация» №10 Нагиша Есбосын, руководитель департамента Агентства по делам государственной службы по Кызылординской области Ерлеген Мендалиев.

На августовском совещании, прошедшем в городе Астане с участием Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича, учитель школы-лицея №201 имени Аль-Фараби Жалагашского района Айгуль Шильдебаева была удостоена почетного звания «Заслуженный учитель Казахстана».

А гранта в размере 34 млн тенге, присуждаемого по номинации «Лучшая организация среднего образования», была удостоена школа-лицей №286 отдела образования по Жанакорганскому району.

На сегодняшней встрече педагоги, плодотворно трудящиеся в сфере образования, были награждены орденом «Құрмет», медалями «Ерен еңбегі үшін», «Шапағат», почетным званием «Заслуженный учитель Казахстана», Почетной грамотой Кызылординской области, медалью «За вклад в развитие Кызылординской области», Благодарственным письмом акима области, медалями Министерства просвещения «Еңбек ардагері», «Ыбырай Алтынсарин», нагрудным знаком ««Білім беру саласының үздігі»», почетным дипломом «Орта білім беру ісiнiң үздiгi», Почетной грамотой, Благодарственным письмом министра.